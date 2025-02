Nakon ovoga posljednjeg Ćirinog intervjua svi smo ridali suze : 'Ja ću se boriti za ljubav'

Prije točno dvije godine napustio nas je trener svih trenera, legendarni Miroslav Ćiro Blažević. Omiljeni trener preminuo je 8. veljače 2023. na dan prije svoga 88. rođendana izgubivši životnu utakmicu nakon duge borbe s rakom. Pred sam kraj njegova života veliki intervju s Ćirom imao je RTL-ov reporter Andrija Jarak.

Razgovor 'Slušaj me sine' koji možete pogledati na platformi Voyo, odvijao se na pozornici koju je Ćiro najviše volio, stadionu Maksimiru. Mjesto je to gdje je legendarni trener četiri puta vodio Dinamo i ostvario svoje najveće uspjehe kako je i sam priznao.

"Rado bih da mogu slagati da sam dobro, ali nisam. Moja dijagnoza je vrlo zabrinjavajuća, uistinu se borim da još malo poživim, no prognoze su podijeljene. Kako narod kaže, u nadi je spas, a ja se nadam", rekao je Ćiro u početku intervjua s Jarkom.

Nije to bio samo intervju već topli razgovor dvojice prijatelja. Osim razgovora na Maksimiru gledatelji mogu vidjeti i dijelove iz Ćirinog rodnog Travnika, Splitu i Prištini gdje su mnogi ljudi svjedočili o Ćirinoj veličini. Trener svih trenera otvorio je dušu u razgovoru s Jarkom te otkrio nepoznate detalje iz djetinjstva, trnovitom putu do uspjeha, dane u zatvoru, te najljepše i najgore trenutke svoje bogate karijere.

"Je li te strah?" upitao je tada Jarak bojeći se kako će se dogoditi ono što je nažalost na kraju bilo neizbježno.

"Strah? Jedva čekam da ovo bude gotovo i da zapalim jer on me pita je li me strah. Sine moj, nemoj da rasplačem ovu divnu mladost. Pomirio sam se, moja situacija je gotovo beznadna, ali ja ću se boriti za ljubav. Vidim po primjedbama liječnika, gotov sam. Ne mogu se spasiti, ali spasit ću se", rekao je Ćiro.

