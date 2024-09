Jurica Vranješ: 'Vjerujem da bi Ćiro isto to napravio što radi sad i Dalić'

Hrvatska nogometna reprezentacija priprema se za start Lige nacija. Sutra od 20.45 u Lisabonu, na stadionu Benfice, ozljedama pogođena Hrvatska na megdan će Portugalu u elitnoj grupi. Marko Pjaca trebao bi pokrpati poziciju desnog beka s trojicom iza. Zlatko Dalić i stručni stožer još razmišljaju da li zaigrati u formaciji s trojicom iza ili četvoricom. Pjaca je postao pravi jocker na toj desnoj strani, a čovjek je lijevo krilo. Protiv Qarabaga je u Bakuu upravo započeo na desnoj strani i pogodio lijevom, slabijom nogom izvana za pobjedu.

'Pjaca to može'

"Zabio je Qarabagu odličan pogodak, kao da je ljevak", priča za Net.hr Jurica Vranješ, bivši nogometaš i reprezentativac, danas poznati nogometni agent.

"Pjaci nije strano igrati po desnoj strani, pogotovo sad kad kišemo dosta na toj desnoj strani, jer nemamo ni Majera, koji je u tom sustavu mogao igrati to gore, da ulazi na lijevo, ali to može i Marko Pjaca. Ok, možda je i lakše tim igračima tipa Pjaca ili tako, s lijeve strane ulaziti unutra na šut, na desnu, ali nije njemu ni strano na lijevu. Pjaca ništa lošiji nije nego taj neki standardni desni bek ili nekog drugog kvalitetnog na toj poziciji", objašnjava Jurica Vranješ.

Foto: Profimedia

'Moro je dobar, ovo mu je plus'

Reprezentacija ima problema s ozljedama, Dalić sa slaganjem ekipe i krpanjem rupa. Ozlijeđeni su Josip Stanišić, Martin Erlić, Josip Juranović, Lovro Majer, a upitno je stanje Duje Ćaleta-Cara i Luke Sučića. Nikola Moro uletio je, Dalić mu je aktivirao pretpoziv zbog Majerove situacije.

"Moro je dobar igrač. Možda je imao malu nesreću što je uletio u Bolognu, gdje je Bologna s Mottom imala stvarno jedan TOP zalet, pa nije baš dobivao neke velike uloge tamo zadnjih 6 mjeseci ili godinu dana. Ali dobro, uvijek je bio tu u kadru, ulazio je, ostao je dalje u Bologni koja će sad igrati na tri kolosjeka, bit će i za njega utakmica. Sigurno da mu je ovo jedan plus u karijeri što je dobio poziv u reprezentaciju."

'Treba naći tu centralnu poziciju'

Nema više Marcela Brozovića na zadnjem veznom...

"Nema Broza, nema Vide, treba naći tu centralnu poziciju. Je li to možda Nikola Moro koji to može igrati, je li to Petar Sučić iz Dinama. Nemamo Josipa Stanišića, nemamo ni Martina Erlića, problemi su tu, ali u današnjem nogometu igrači koji igraju za reprezentaciju, koji igraju u ozbiljnim klubovima, mogu igrati na dvije-tri pozicije, pa tako stoper tipa Pongračić može uskočiti i odigrati na desnom beku, ako bude potrebne. Sva četiri stopera OK, ako nisi izraziti ljevak kao Gvardiol, pa ne možeš baš desno igrati, ali ovi dešnjaci, Duje Ćaleta Car , to se malo pomakne desno. Pogotovo protiv Portugala, gdje ćemo sigurno ići malo zatvorenije. Možda i u ovoj situaciji je i OK da to odigra jedan stoper desno malo nazad, da nazad imamo prvo čvrsti zid."

A naprijed? Treba zabiti i gol...

"Treba i ima za to mogućnosti, ali treba vidjeti hoće li iza napadača biti Sučić, Moro, ili obojica, pa Luka ispred njih. Ili, neka kombinacija s Kovačićem. To će odlučiti izbornik. Imamo nova dva napadača. Ovo ja gledam kao na neku malu smjenu generacija. Dvije pozicije se traže, ovo sve ostalo izbornik već ima u glavi. Krpat ćemo se, krpali smo se uvijek, na kraju uvijek dobro skrpali, tako da vjerujem da ćemo to odraditi kako spada".

'Perišić, Modrić, Brozović, Kovačić zadužili su Dalića'

Bi li Zlatko Dalić trebao pomoći i Mislavu Oršiću pozivanjem u reprezentaciju, kao što pomaže Ivanu Perišiću, kao što je pomagao i Nikoli Vlašiću. I Oršić će, vjerujemo da će se složiti mnogi, vrijedan pomaganja.

"Slušajte, uvijek u nogometu ima igrača, s gledišta trenera, koji su više zaslužni, neki koji su malo manje. Perišić, Modrić, Brozović, Kovačić, su 4-5 igrača koji vjerojatno i da nemaju klub, uvijek bi bili tu. Dečki su zadužili, prije svega, naš nogomet, a drugo, zadužili su i Zlatka Dalića koji, kad je bilo stani-pani, oni su to išćupali, Sad on ćupa njih i to tako i treba biti u nogometu. A da se i ne lažemo, u ovom trenutku, vjerojatno, bez obzira kakav je Perišić... OK, dobro, pitanje je možda je mogao i Oršić, ali treba pozdraviti ovo što je izbornik napravio, jer je to prije svega ljudski, a to je ipak jedan Perišić koji je u pet najvećih igrača u reprezentaciji Hrvatske. Vjerujem da bi i pokojni Ćiro isto to napravio, u onom trenutku, da Boban, Bokšić, Šuker ili Asanović nisu imali klub, vjerujem da bi sigurno bili unutra. To su bili naši najveći igrači početkom stvaranja države, a ova je generacija još i jača. Da je bila tada ovakva situacija, sigurno bi Ćiro, koji je majstor svih, u Dalić ga je tu pretekao, tako da Dalić isto zna zašto to radi i vjerujem da će se to vratiti. Jer, Perišić i u 15 minuta može napraviti dar-mar", zaključio je Jurica Vranješ.

