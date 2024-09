Hrvatska nogometna reprezentacija priprema se za početak nastupa u ovosezonskoj Ligi nacija. U četvrtak od 20.00, na stadionu Benfice u Lisabonu, izabranici Zlatka Dalića odigrat će prvi sraz u elitnoj grupi protiv Portugala.

Liga nacija ima važnost

Osim što će Zlatko Dalić u Ligi nacija stvarati jednu novu Hrvatsku koja će biti spremna za kvalifikacije za SP, a s kojom će, pod uvjetom da se plasira za dvije godine na SP u SAD, Meksiko i Kanadu, jurišati po još jedan dobar rezultat na Mundijalu. Liga nacija sama po sebi ima rezultatsko značenje. Naime, kako je to Zlatko Dalić na pressici otkrio i poentirao, na asistenciju Tomislava Packa, glasnogovornika HNS-a.

'Moramo biti među prva dva u grupi da bi bili nositelji'

"Moramo biti među prva dva u skupini da bismo sigurno bili nositelji u kvalifikacijama za SP", otkrio je Zlatko Dalić.

"A kako će se točno odrediti ostala četiri nije potvrđeno, po onome što sada znamo to će vjerojatno biti četiri najbolje ekipe po FIFA rankingu koje nisu izborile plasman kroz Ligu nacija", dopunio je Pacak.

Krpanje desne strane

Kako bilo, Liga nacija nije zezancija, a situacija je sljedeća. Reprezentacija ima problema s ozljedama, Dalić sa slaganjem ekipe i krpanjem rupa. Ozlijeđeni su Josip Stanišić, Martin Erlić, Josip Juranović, Lovro Majer, a upitno je stanje Duje Ćaleta-Cara i Luke Sučića. Nikola Moro uletio je, Dalić mu je aktivirao pretpoziv zbog Majerove situacije.

Foto: Slavko Midzor/PIXSELL

Marko Pjaca mogao bi zaigrati na poziciji desnog beka iz nužde, jer ga već treći put u deset dana stavljaju na tu poziciju, iako je on lijevo krilo.

Pjaca pokazao na desnoj strani da može

Odigrao je Pjaca protiv Qarabaga na desnoj strani i zabio golčinu slabijom lijevom, zatim je u nedjelju na zahtjev Sergeja Jakirovića još jednom započeo dvoboj na suprotnoj strani terena, a sada već Zlatko Dalić crta taktiku kojom bi u 3-5-2 sustavu zaskočio Portugalce na startu Lige nacija s Pjacom na mjestu desnog braniča i vezao dvije pobjede nad suparnikom protiv kojeg do nedavno (do generalke za Euro u lipnju) nismo znali za slavlje.

Foto: Marko Prpić/PIXSELL 27.05.2018. Rovinj - Hrvatska nogometna reprezentacija održala je trening otvoren za javnost, na gradskom stadionu Rovinj. Zlatko Dalic i Marko Pjaca u razgovoru.

Ne vidi se dugoročno na desnoj strani, jer je lijevo krilo

Marko Pjaca može odigrati tu ulogu ako trener to zahtijeva od njega, ali ne vidi se dugoročno na mjestu desnog "wing backa", kako se to pomodno kaže za igrača koji puno trči naprijed-nazad, pokriva i napada, mijenja pravac kretanja u napadu i obrani u situaciji kad se igra s trojicom iza.

Goran Vlaović proslavljeni je bivši hrvatski nogometaš i reprezentativac, osvajač povijesne bronce na SP-u u Francuskoj 1998. Upitali smo ga je li Marko Pjaca rješenje za desnu stranu u reprezentaciji?

'Pjaca je vatrogasno rješenje za desnog beka'

"To nije rješenje, to je vatrogasno rješenje, valjda je to svakom jasno", ispalio nam je kao iz topa Goran Vlaović, kao kad je onako topovski, neobranjivo, desnom potopio Nijemce u četvrtfinalu SP-a 1998. u Lyonu za 2-0.

"Nisam razmišljao o tome, a teško je takvo što komentirati nama koji nismo pozorno pratili suparnika, ne znamo točno stanje u reprezentaciji iznutra i na koji način će Dalić braniti, tako da je to sve jako teško. Normalno da Marko Pjaca nije rješenje za beka jer on nije bek. On može to odigrati u slučaju ako su tri iza, u takvo sustavu igre, ali s četvoricom iza, on nije za to", objašnjava Goran Vlaović.

Dalić s trojicom iza na Portugal?

S trojicom ili četvoricom u obrani na Portugal?

"Teško je to reći, pogotovo u ovom slučaju kad imamo manjak, nemamo orginalnog beka. Vrlo vjerojatno će Dalić ići na situaciju da se desni bok pokriva s jednim ofenzivnim igračem, a da imaju tri stopera. I sad tko će, kako će, teško je reći jer su neki otpali. Nisu još svi, kako se ono kaže, ni uhvatili formu, ali to vjerojatno predstavlja problem i drugima u njihovim selekcijama, pa ne treba tu previše ni kukati. Treba izabrati najbolju opciju. Možemo na papiru mi slagati sastav i taktiku, ali nije to igrica", kazao nam je Goran Vlaović.

'U reprezentaciji moraju igrati najbolji'

Dalić je pozvao u reprezentaciju Ivana Perišića, jednog od najboljih hrvatskih nogometaša svih vremena, uz Luku Modrića najbolji u reprezentaciji u posljednjih 12 godina i više.

Foto: Slavko Midzor/PIXSELL

Kazao je na pressici, objasnio, dužnost mu je pomoći Ivanu. I pozdravljamo tu odluku, kao što smo pozdravljali i odluke se Nikolu Vlašića poziva u reprezentaciju kad to, realno, svojim igrama, statusom i formom i nije zaslužio. No, što je s Mislavom Oršićem, zašto njemu Dalić ne pomogne na takav nekakav način?

"Ovako, što se tiče reprezentacije, Mislav Oršić nije stekao taj status kao što ga ima Ivan Perišić, koji ga je stekao. Nekakvog nezamjenjivog ili ne znam što, ako me shvaćate i ja vjerujem da nema razloga da Zlatko Dalić ne zove više Mislava Oršića u reprezentaciju Hrvatske, kad bude igrao u svom klubu. A sad, što se tiče nekakvog pomaganja, mislim da, ono, generalno, reprezentacija Hrvatske ne treba biti dobrotvorna ustanova. To je odgovor na vaše pitanje, ne samo za Mislava Oršića, nego generalno za sve. Ne može reprezentacija biti mjesto gdje će se igrače rehabilitirati ili stavljati u pogon. Reprezentacija je bila i uvijek mora biti mjesto gdje će igrati najbolji hrvatski nogometaši", govori Goran Vlaović.

'Iznimka uvijek potvrđuje pravilo'

Na društvenim mrežama je to posebno vidljivo, ali dio javnosti se pita zašto je onda Zlatko Dalić pozvao u reprezentaciju Ivana Perišića, odnosno zašto Dalić "robuje" zaslužnima, zar ne bi trebali igrati oni koji su u formi, koji igraju, imaju minutažu...?

"Reprezentacija nije dobrotvorna ustanova i ne treba biti, a iznimka uvijek potvrđuje pravilo", navodi Goran i za kraj otkriva svoja očekivanja:

"Hrvatska u ovom ciklusu ima puno ozlijeđenih igrača, ne znamo u kakvoj su formi ostali, ne znamo ni kako će to sve biti posloženo, ali očekujem da se u svakom slučaju zadrži taj renome hrvatske reprezentacije u nogometu, koji je dosad bio visok. Gledaju nas u svijetu kao na one koji imaju moći i snagu napraviti dobre rezultate".