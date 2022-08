Bodo/Glimt je, doduše, pobijedio Dinamo, ali isto tako norveški prvak razotkriven je u toj svojoj mršavoj pobjedi na sjeveru Norveške 1-0.

Zagrebački plavi u uzvratnoj utakmici play-offa Lige prvaka imaju dobru šansu jer Bode nije ista ekipa na gostovanjem i doma. Zbog podloge koju imaju kod kuće, a na kojoj su strašno istrenirani.

Neloš rezultat

"Nije ovo loš rezultat. Očekivali smo jednu ispražnjenost nakon derbija, vidjeli smo da je Dinamo ušao opreznije, da je ta jedna taktička varijanta bila ipak skupit koridore, biti stabilan otraga. Jedino što Dinamo večeras nije uspijevao, nažalost nije, je organizacija igre i kombinirani napad, posjed, ono u čemu su Plavi najjači. Norvežani su ih visoko stisnuli, pogotovo u prvom poluvremenu. Nažalost, Dinamo je bio uporan u tom izlaženju, iznošenju lopte iz svog šesnaesterca. Možda bi puno prikladnije bilo da su ispucavali, igrali s dugom loptom prema van u vidu tranzicije. Maknut ih od gola, maknut sebe od pritiska. Ali, svekupno, šteta što su dobili taj gol. Ostali su 3-3 i Ristovski nije ispratio svog igrača i ostao sam. Ostaje žal, ali rezultat je svakako dobar", kazao nam je u uvodu Igor Pamić, trener trećeligaša Karlovca, bivši nogometaš, između ostalog i reprezentativac Hrvatske i igrač Dinama.

"U drugom smo poluvremenu vidjeli da Dinamo, kad je malo došao do daha, kad je malo uspio organizirati igru, uspjeli povezati nekoliko dodavanja, da je to bolja momčad i neosporno je Dinamo favorit i još više od toga. Uvjeren sam da će Dinamo uhvatiti natjecanje po skupinama u Ligi prvaka. "

Bodo/Glimt igra netipičan norveški nogomet. Oni u igri teže posjedu i napadima i na taj način razbijaju svoje suparnike. No, Plave nisu uspjeli razbiti.

"Gledajte, ja čisto sumnjam da Bodo/Glimt može svoju nogometnu filozofiju i igru nešto drastično mijenjati u Zagrebu. Oni mogu igrati u drugim prostorima, međutim Dinamo definitivno treba, tu gdje je najjači, pogotovo preko bokova napadati. Na svaku bočnu loptu Dinama, kojih je bilo danas malo, čuvaju prostor i igrače. Igrači Bodo/Glimta stajali su dosta visoko, na 30 metara čak na loptu Dinama. Znači, tog prostora će biti. Budu li oni igrali drugačije, oni neće moći izaći na Maksimir. Dinamo ima ekstra kvalitetu za momčad kao što je Bode da ih ne bi kaznio. Ovo što sam vidio i zamijetio, smatram i dalje da su Plavi bili fizički potrošenija ekipa i jednostavno se na podlogu nisu mogli priviknuti. To fizičko pražnjenje je bilo presudno. Međutim, ne vidim kakav bi se to loš dan Dinamu mogao dogoditi da ne prođu. Kvaliteta je prevelika. To što Bodo igra posjed što ste rekli, da, to je točno, ali Dinamo je tu dozvoljavao da uvijek njihov stoper izađe s loptom. Preuzimali su puno rizika na njihovom odigravanju na tog zadnjeg veznog, zavlačili su se. Prvo poluvremenu Drmiću, u drugom Petkoviću i Baturini. Taj prostor u Zagrebu će se trebati zatvoriti, da im suparnički igrači ne dolaze iza leđa."

Podloga

Bodo/Glimt pripremio je Dinamu klopku u obliku brze podloge koja ne odgovara nikome, ali zato savršeno odgovara njima i na toj podlozi oni znaju igrati dobar nogomet.

"U svakom slučaju su znali da će takva podloga, njihova podloga, raditi poteškoće dinamovcima. Od početka su išli na visoki pritisak i nisu dozvolili Dinamu da se razmaše. Nisu dozvolili niti u jednom trenutku igru jedan na jedan. Jako su dobro prostore suzivali i skraćivali već u organizaciji napada. To je sve bilo Ok. Ali opet ponavljam ako analiziramo sveukupno, ja stvarno ne znam, ne vidim kako Bodo/Glimt može iznenaditi Dinamo u Zagrebu. Treba sad dobro izanalizirati utakmicu, Dinamo je odigrao solidno taktički."

No, postoji taj već dosadni problem lijevog beka. Robert Ljubičić instaliran je od strane Ante Čačića na tu poziciju iako to nije njegova prirodna pozicija, nego je Ljubičić vezni. Pero Bočkaj sjedi na klupi, a doveli su ga upravo za tu poziciju. Koliko je Dinamo samo lijevih bočnih doveo u posljednjih godinu, godinu i pol...

"Da, Dinamo ima evidentni problem lijevog beka. Međutim, to je standardno već. Ako Ljubičić ostane jedan na jedan, ako ga se ne duplira, tu je stvarno problem. No, to se u Maksimiru neće toliko primijetiti. To je već pomalo i potrošena tema s lijevim bekom. Svi imamo neko svoje mišljenje. Ja osobno ne bih stavio Ljubičića danas. Stavio bi radije stopera, lijevaka Perića, pa bi se osigurao. I tako Ljubičić naprijed ništa nije napravio. No, ne smijemo kritizirati poteze. Dinamo je dobar, Dinamo je prošao sve do sad. Dinamo je u HNL-u dosta dobar, odigrao je odličan derbi. Nije odgađao utakmice i tražio alibije. Dinamo ima svoj ritam i Dinamo će ostati u tom ritmu. Sve u svemu, Dinamo čeka potpuno drugačija utakmica u Maksimiru".

Čačić rotira i dalje

Čačić rotira, Dinamov raspored je jako gust, trebalo se i prilagoditi na podlogu. Zato je Čačić stavio Drmića i Baturinu u prvih 11 umjesto Petkovića i Ivanušeca.

"Oni to rade sad dobro, bilo je i skromnijih predstava. Rezultat im je perfektan i tko smo mi da sudimo i da ne navijamo u Maksimiru".

Bodo/Glimt (ni)je pokazao sve što zna?

"Ma nema šanse da od njih u igri bude nekih iznenađenja. Dinamo ima veću kvalitetu koju ovog puta nije uspio prezentirati radi podloge i situacije. Fizička potrošnja protiv Hajduka, put, svega toga. Bodo je tehnički skromniji, ima neki svoj stil igre, prepoznatljivi su po njemu, ali ne može previše. Danas su odigrali jako dobro, čisto sumnjam da oni mogu nešto bolje pokazati u Maksimiru".