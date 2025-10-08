U nedjelju dolaze Hrvatskoj u Varaždin, a uoči puta izgubili su od 150. reprezentacije svijeta

Nogometna reprezentacija Gibraltara, koja se nalazi s Hrvatskom u kvalifikacijskoj skupini L za odlazak na SP, poražena je s 0-2 od Nove Kaledonije u prijateljskom ogledu.

Gibraltar je kao domaćin oba pogotka primio u drugom poluvremenu. Katrawa je u 62. minuti bio strijelac prvog pogotka na susretu, dok je pobjeda reprezentacije iz Oceanije potvrđena u 95. minuti kada je Haewegene pogodio za 2-0.

Gibraltar se u kvalifikacijskoj skupini L, gdje je Hrvatska vodeća, nalazi na posljednjem mjestu. U pet nastupa je upisao svih pet poraza uz razliku pogodaka 2-17.

U nedjelju će Gibraltar gostovati u Varaždinu protiv Hrvatske u sklopu kvalifikacija za odlazak na Svjetsko prvenstvo.

