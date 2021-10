Nakon što je Hrvatska nogometna reprezentacija uvjerljivo pobijedila s 3:0 na Cipru, Hrvatska u ponedjeljak navečer u Osijeku igra protiv Slovačke važnu utakmicu u kvalifikacijama za SP u Kataru.

Dan prije utakmice pred novinare su stali izbornik Zlatko Dalić te kapetan Luka Modrić koji su najavili susret.

"Utakmica u Bratislavi bila je jako teška, ali najvažnije za nas da smo uzeli 3 boda. Slovaci su pokazali kvalitetu, ali mi smo bili čvrsti i kompaktni te na kraju pobijedili. Sutra je teška utakmica protiv kompetitivne ekipe koja se voli nadigravati. Slovačka je teži protivnik od Cipra, ali uz podršku koju ovdje imamo, nadamo se da ćemo doći do 3 boda", kazao je kapetan Modrić.

'Imamo respekt prema njima'

"Ne treba nas puno brinuti Slovačka, bez obzira što su u teškoj poziciji za plasman. To ne znači da nisu kvalitetni, imamo respekt prema njima. Moramo gledati sebe, odigrati što bolju utakmicu i doći do tri boda kako bi nas to približilo našem cilju."

Kazao je kako se veseli atmosferi u Osijeku, ali i komentirao još jednu nominaciju za Zlatnu loptu:

"Ugodno se osjećamo i sretni smo što smo u Osijeku i što će biti gledatelja. Atmosfera je fenomenalna i osjeti se koliko nas ljudi vole. To nam puno znači i zato se ugodno osjećamo igrati ovdje. Vjerujem da ćemo nastaviti u toj simbiozi s navijačima. Jedanaesterac? Naravno da sam spreman preuzeti odgovornost ako izbornik to dopusti."

Dalić: 'Mi moramo gledati sebe'

"Lijepo je opet biti nominiran za Zlatnu loptu, to je najposebnija individualna nagrada za igrača. Nakon osvajanja Zlatne lopte lijepo je opet biti nominiran. To je nagrada za sve što sam postigao u ovoj sezoni."

Zatim se novinarima obratio izbornik Zlatko Dalić.

"Nećemo se zamarati slovačkom reprezentacijom i igračima. Možda će neki igrači koji nisu igrali prije biti opasniji za nas. Neće biti lagano, respekt veliki za Slovake koji imaju Skriniara, Kucku i Hamsika. To je vrhunska reprezentacija i može biti neugodna. Mi moramo gledati sebe, idemo s respektom, bilo kakav sastav Slovaci postave."

'Moramo krenuti jako od prve minute'

"Nama je cilj uzeti što više bodova i što prije doći do tih 21, 22 i prvog mjesta. Idemo s punim angažmanom, ovo je možda i najvažnija utakmica kvalifikacija. Igramo doma, pred našom publikom. Rusi gostuju u Sloveniji. Ovo nam je prilika da se približimo Kataru. Idemo punom snagom dobiti sutra, ali neće nam biti lako."

"Slovačka je igrala dobro i u Rusiji, imala posjed od 70 posto i više, prigode i šanse. Ima jaku veznu liniju s Hamšikom i Kučkom, ima napadača Boženika koji može biti opasan. Nema Lobotke, Maka i Weissa, ali možda dolaze igrači koji žele još više napraviti. Nema podcjenjivanja, moramo krenuti jako od prve minute."

Važan ispit

"Mi nismo šest utakmica primili gol i igrali dobro. Ali, sutra je važan ispit. Cipar nije mjerilo, sutra je situacija u kojoj moramo dobro odgovoriti. Napravit ćemo promjene, ali ne zato što je netko igrao slabo. Nego zato što želimo novu energiju, agresivnost i trku.

Vida se vraća u momčad na svoju poziciju, on se pripremio i on je spreman. Neki igrači nisu standardni u svojim klubovima. Škorić? Zadovoljan sam njime, on je omiljen ovdje. Zaslužio je poziv, ali konkurencija je jako velika. Standardni je u Osijeku i vidjet ćemo. Ja bih volio kad bi mu se otvorila situacija, ali njegova konkurencija je velika."

''Veseli me sve veći broj mladih igrača koji dolaze i sve veća konkurencija. Barišić je tu i u konkurenciji je. Koga god da stavim, neću pogriješiti.''

Igrat će Pašalić

"Rezultat na Euru nije bio očekivan pa se stvorila negativa. Ovako je bilo i tamo, ja sam uvijek za pozitivu. Dogodi se i negativno razdoblje pa je lošije, ali ja sutra očekujem dobru utakmicu pa će i dalje biti dobro.

Igrat će Pašalić. On je igrač koji voli završnicu, moramo dolaziti s više igrača u završnicu. Igra dobro, u reprezentaciji je to pokazao, odluka je da će početi Pašalić umjesto Kovačića. Vida umjesto Čalete Cara. Duje je igrao sjajno na Cipru, ali nema puno utakmica u nogama. Ne bi mogao u tri dana biti na istom nivou. Treba nam trke i agresije", zaključio je Dalić.