Hrvatska nogometna reprezentacija u susretu je 7. kola skupine H kvalifikacija za odlazak na Svjetsko prvenstvo 2022. u Kataru kao gost svladala Cipar sa 3-0 (1-0).

Hrvatska je do novih bodova u kvalifikacijama stigla zahvaljujući golovima Ivana Perišića (45+2), Joška Gvardiola (80) i Marka Livaje (90+2).

Nakon utakmice pred kamere Nove TV stao je izbornik Zlatko Dalić, koji je svakako mogao biti zadovoljan izvedbom svoje momčadi.

"Dečkima čestitam na pobjedi i tri boda. Bili smo strpljivi, koncentrirani, disciplinirani i odgovorni. Bilo je to dobro, promašili smo dosta šansi, bilo je malo nervoze, ali nije bila toliko prisutna. Dominirali smo i jedini minus iz ove utakmice je drugi žuti Kovačića tako da ga nema protiv Slovačke, ostalo je sve bilo dobro", izjavio je Dalić.

Tko će igrati protiv Slovačke umjesto Kovačića? "Vidjet ćemo situaciju kad dođemo u Hrvatsku i odmorimo se te vidimo u kakvom su stanju igrači. Vjerujem da ćemo biti pravi, kakvi smo bili i danas te da ćemo iskoristiti svoje šanse", kazao je.

'Čeka nas mrtva utrka'

Hrvatska opet nije primila gol i to je sad već rekord.

"To je super. Igrali smo sigurno, iako su u obrani igrali četvorica koji nikad nisu igrali zajedno, ali oni su budućnost Hrvatske i hrvatskog nogometa u idućih 10-15 godina i mora im se dati šansa, a oni je moraju iskoristiti. Nismo primili gol, ali nismo ni dali protivnicima da dođu do gola i to je zasluga cijele ekipe", rekao je Dalić.

Na koncu je rekao kako se prevario u početku s kalkulacijama i da će ipak biti mrtva utrka za plasman izravni plasman na SP.

"Najvažnije je da ovisimo sami o sebi. Igramo doma sa Slovačkom, Rusi idu u Sloveniju. Neće im biti lako, ali mi idemo osvajati bodove. Pokušat ćemo napraviti sve što je u našoj moći da pobijedimo Slovačku i da mirno čekamo 11. mjesec. Bit će, čini se, mrtva trka i trebat će više bodova za plasman na SP nego što sam ja mislio u početku, ali mi smo spremni. Borit ćemo se i ako budemo igrali odgovorno i puni energije kao u ova dva ciklusa, bit će dobro", zaključio je Dalić.