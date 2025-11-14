Mišković slomljen od tuge: Rijeka objavila srcedrapajuću poruku za majku predsjednika kluba

Hrvatski nogometni klub Rijeka podijelio je tužnu vijest sa svojim navijačima, objavivši da je preminula gospođa Anna Mišković, majka predsjednika kluba Damira Miškovića i jedno od najprepoznatljivijih lica s tribina. Klub se od voljene navijačice oprostio emotivnom objavom na društvenim mrežama.

Na službenom Instagram profilu kluba objavljene su dirljive crno-bijele fotografije na kojima gospođa Mišković s osmijehom pozira, držeći klupski šal i pobjednički trofej. U opisu stoji poruka koja svjedoči o njezinoj dubokoj povezanosti s klubom: "Anna je bila istinski dio riječke obitelji — vjerna navijačica, uvijek u bijeloj majici i sa šalom oko vrata, prisutna na tribinama kad god je mogla. Njezin žar, elegancija i ljubav prema Rijeci ostat će zauvijek u našem sjećanju."

To view this video please enable JavaScript, and consider upgrading to a web browser that supports HTML5 video

Ova tužna vijest dolazi u vrijeme kada se aktualni prvaci Hrvatske natječu na više frontova, uključujući SuperSport HNL i UEFA Konferencijsku ligu. Gubitak je posebno težak za predsjednika Damira Miškovića, pod čijim je vodstvom klub ostvario neke od najvećih uspjeha u svojoj povijesti.

Brojni navijači i pratitelji izrazili su sućut obitelji Mišković u komentarima ispod objave. Poruke poput "Počivala u miru", "Iskreno saučešće obitelji Mišković" i emotikoni slomljenih srca preplavili su objavu, pokazujući koliko je bila cijenjena u riječkoj nogometnoj zajednici.

POGLEDAJTE VIDEO: 'Napravili smo fantastičan rezultat, mislim da će natalitet porasti'