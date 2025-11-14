FREEMAIL
Registriraj se
Ako imaš postojeću Voyo pretplatu i registriraš se s istim mailom, uživat ćeš u net.hr portalu bez oglasa.
  • Najmanje 8 znakova
  • Barem jedan broj
  • Barem jedno veliko slovo
  • Barem jedan poseban znak
Već imaš račun?
Obnovi lozinku
freemail
tužan dan /

Mišković slomljen od tuge: Rijeka objavila srcedrapajuću poruku za majku predsjednika kluba

Mišković slomljen od tuge: Rijeka objavila srcedrapajuću poruku za majku predsjednika kluba
×
Foto: Luka Stanzl/pixsell

Brojni navijači i pratitelji izrazili su sućut obitelji Mišković

14.11.2025.
13:00
Sportski.net
Luka Stanzl/pixsell
403 Forbidden

403 Forbidden

nginx
403 Forbidden

403 Forbidden

nginx

Hrvatski nogometni klub Rijeka podijelio je tužnu vijest sa svojim navijačima, objavivši da je preminula gospođa Anna Mišković, majka predsjednika kluba Damira Miškovića i jedno od najprepoznatljivijih lica s tribina. Klub se od voljene navijačice oprostio emotivnom objavom na društvenim mrežama.

Na službenom Instagram profilu kluba objavljene su dirljive crno-bijele fotografije na kojima gospođa Mišković s osmijehom pozira, držeći klupski šal i pobjednički trofej. U opisu stoji poruka koja svjedoči o njezinoj dubokoj povezanosti s klubom: "Anna je bila istinski dio riječke obitelji — vjerna navijačica, uvijek u bijeloj majici i sa šalom oko vrata, prisutna na tribinama kad god je mogla. Njezin žar, elegancija i ljubav prema Rijeci ostat će zauvijek u našem sjećanju."

Ova tužna vijest dolazi u vrijeme kada se aktualni prvaci Hrvatske natječu na više frontova, uključujući SuperSport HNL i UEFA Konferencijsku ligu. Gubitak je posebno težak za predsjednika Damira Miškovića, pod čijim je vodstvom klub ostvario neke od najvećih uspjeha u svojoj povijesti.

 

 

 

 

Brojni navijači i pratitelji izrazili su sućut obitelji Mišković u komentarima ispod objave. Poruke poput "Počivala u miru", "Iskreno saučešće obitelji Mišković" i emotikoni slomljenih srca preplavili su objavu, pokazujući koliko je bila cijenjena u riječkoj nogometnoj zajednici.

POGLEDAJTE VIDEO: 'Napravili smo fantastičan rezultat, mislim da će natalitet porasti'

Damir MiškovićRijekaMajka
403 Forbidden

403 Forbidden

nginx
Još iz rubrike
Pročitaj i ovo
najčitanije
403 Forbidden

403 Forbidden

nginx
403 Forbidden

403 Forbidden

nginx
Regionalni portali
403 Forbidden

403 Forbidden

nginx
Izdvojeno
Još iz rubrike
403 Forbidden

403 Forbidden

nginx
×
tužan dan /
Mišković slomljen od tuge: Rijeka objavila srcedrapajuću poruku za majku predsjednika kluba