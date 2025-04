Predsjednik Istre utakmicu s Dinamom nazvao najboljom u povijesti, a otkrio i budućnost Garcíje

Dosta imena spominju se kao potencijalni kandidati za klupu Dinama. Jedno od njih je i ono Gonzala Garcíje, trenera Istre koji već u drugom mandatu radi odličan posao na Poluotoku.

Ipak, te je priče odlučio u korijenu sasjeći predsjednik Istre 1961, Branko Davide Vincenti koji je za Glas Istre kazao: "U medijima se puno toga vrti, ali u realnosti je da će naš trener, Gonzalo García, ostati naš trener još najmanje dvije godine! Toliko mu traje ugovor, ali neovisno o tome postoje i druge stvari koji definiraju neki odnos. Bitnije od ugovora je međusobno povjerenje te Garcíjina predanost projektu Istra 1961. Uživa raditi u stabilnom i organizacijski posloženom klubu, i u obiteljskoj atmosferi", usput je Vincenti malo bocnuo i Dinamo zadnjom rečenicom.

'Mozartove simfonije na zelenom terenu'

"Istra 1961, kao i igra koju su igrači pružili u prvenstvu i Kupu su odjeknuli diljem Hrvatske. Postali smo glavna priča u državi i to su svakako stvari koje gode i koje je lijepo čuti. Osobito bih se vratio na utakmicu protiv Dinama. Mnogi kroničari pulskog sporta su mi potvrdili da je to bila najbolja utakmica u povijesti kluba. Mislim da smo doista svjedočili nogometnoj rapsodiji naše momčadi. Kad bih se želio izraziti muzičkim rječnikom, rekao bih da su to bile Mozartove simfonije na zelenom terenu. Zaista je bilo lijepo pratiti našu momčad, pogotovo što su nakon šokantnog poraza u polufinalu Kupa, gdje smo nadigrali Rijeku, doslovno na vlastitoj koži osjetili koliko je katkad okrutan nogomet. Uspjeli smo se izdići iz toga, dodati gas i pobijediti velikog protivnika. Momci su pokazali karakter, snagu psihe, fizičku moć i zaista svaka im čast", rekao je predsjednik koji je kazao kako su zadovoljni ulagači iz Grupacije Baskonia-Alaves.

"U Vitoriji se prati svaka naša utakmica. Polufinale s Rijekom je bila posebna prilika da svi skupa pogledaju. Protiv Dinama su, također, pratili i vjerujem da su imali što za vidjeti. Kao što imamo riječi hvale iz cijele Hrvatske, tako i iz Vitorije dolaze riječi hvale i zadovoljstva prikazanom igrom i učinjenim poslom", zaključio je Istrin predsjednik.

Tekst se nastavlja ispod oglasa

Ako mu je vjerovati, čini se da García otpada kao potencijalni trener Dinama, ali i bilo kojeg drugog kluba. Nadajmo se samo da nije prorok u rangu s predsjednikom Dinama koji javno iskaže povjerenje u trenera pa ga sutradan makne.

Tekst se nastavlja ispod oglasa

POGLEDAJTE VIDEO: Stručnjaci za RTL Danas otkrili: 'Imaju najjači kadar, a igre jednostavno ne zadovoljavaju'

Tekst se nastavlja ispod oglasa