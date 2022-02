Nakon što su ih, ha poprilično neuspješno, vodili Rusi, Amerikanci te na kraju Španjolci, Istru 1961 mogao bi kupiti srpski milijarder i medijski mogul, te novopečeni vlasnik engleskog premijerligaša Southamptona, Dragan Šolak.

Prema tvrdnjama Sportskih novosti baš bi Šolak mogao biti novi vlasnik posrnulog hrvatskog prvoligaša, koji je proteklih sezona upamćen jedino po tome što vrlo vješto izbjegava pad u drugu ligu, iako im početkom sezone gotovo svi predviđaju pad u niži rang.

Istru bi trebao otkupiti fond iza kojeg stoji upravo Šolak, poduzetnik sa švicarskom adresom koji je, osim što je vlasnik Southamptona, ujedno i osnivač United Grupe koja pod sobom ima Sport klub, N1 televiziju i Novu TV.

Nešto će se pitati i Baske

Koliko je Šolak zaista "težak" to se zapravo i ne zna, ali netko tko kupuje nogometne klubove i tko si može priuštiti vlasništvo nekoliko vrlo uglednih i jakih medijskih kuća, vjerojatno bogatstvo mjeri u milijardama nečega.

SN tvrdi kako je Šolaku u fokusu baš Pula, odnosno Istra, prije svega zbog toga što Srbin već ima neke tvrtke u tom gradu i planira tamo još neke investicije. Šolak je tamo već izgradio trgovački centar, a planira još gradnju hotela, stambeno poslovnog kompleksa i ima ideju stvoriti filmski studio.

Sportske tvrde kako su dobile demantij da Šolak sprema preuzimanje Istre, ali svejedno tvrde da se nešto ipak događa. No, nešto će se valjda pitati i grupaciju Baskonia-Alaves koja već tri i pol godine ulaže u klub, no oni su pak razočarani postupcima grada Pule koji im ne dozvoljava izgradnju kampa na prethodno već dogovorenoj gradskoj lokaciji. A možda ih baš to nagna da prodaju klub, možda eto baš Šolaku.