Siniša Mihajlović, bivši jugoslavenski reprezentativac i europski prvak s Crvenom zvezdom, umro je 16. prosinca prošle godine od teške bolesti u 53. godini. Mihajlović se zadnje dvije i pol godine godine liječio od leukemije, stanje mu se mijenjalo i čak se vratio na klupu talijanskog prvoligaša Bologne. No, nije uspio pobijediti zloćudnu bolest.

Mihajlović je ostavio jako duboki trag u nogometnom svijetu i njegov odlazak pogodio je jako puno ljudi.

Jedan od najbližih Mihajovićevih prijatelja bio je drugi slavni srpski nogometaš Dejan Stanković koji se u razgovoru za srpski Telegraf prisjetio Sinišine borbe s bolešću.

Foto: Bane T. Stojanovic/PIXSELL Foto: Bane T. Stojanovic/PIXSELL Dejan Stanković

"Sjećam se, bio sam na pripremama u Turskoj sa Sampdorijom, kada me Ariana ( supruga siniše Mihajlovića op.a.) nazvala. Iskreno, kad dobiješ poziv, taj je bio negdje oko 9 navečer, 10.30, vidiš Arijanu Mihajlović, naravno da se ukočiš, skameniš se… Rekao sam, 'da'. 'Kako si Deki?' Mislim si 'ne zoveš me sigurno da pitaš kako si'. Što je? Pa Siniša je trenutno u komi, htjela sam te nazvati da ti kažem da je to to. Da je to to, da ne vjeruju da će izaći iz ove kome. Znala sam koliko te voli i samo sam ti to htjela reći. Znam da sam vrištao, jer sam sjedio sa stručnim stožerom i svima, i vrištao sam i otišao u sobu", rekao je i nastavio:

"Naravno, ne spavaš i sutra ne spavaš i prekosutra ne spavaš i zoveš i zoveš. I onda, naravno, nisam htio uznemiriti Arianu, jer ne mogu ni zamisliti kroz što je prolazila. Siniša je došao u bolnicu ne znajući da će tamo ostati i da neće otići. I tako kada vratim te stvari, taj život je vrlo, vrlo surov i vrlo, vrlo jak u jednom trenutku. Jer ti odeš, a on pomisli 'maži me kremom i pusti me kući'. Samo su mu rekli da legne, on je rekao da nema potrebe da leži, oni su inzistirali, polako su počeli raditi pretrage, on je već u podne bio u komi."

"Šesnaestog je stigao poziv da je preminuo i to je nešto što morate prihvatiti, ali na to nikada nećete pristati", zaključio je.

