Luka Modrić sinoć je u gradu Faru nagrađen pljeskom tijekom izlaska iz igre

Kapetan hrvatske nogometne reprezentacije Luka Modrić sinoć je u gradu Faru nagrađen pljeskom tijekom izlaska iz igre. U 55. minuti, kad je četvrti sudac na svom semaforu obznanio da Modrić izlazi, domaći navijači na stadionu, zajedno s hrvatskim nagradili su Luku pljeskom, čime su dali do znanja da kapetanu Vatrenih ne zamjeraju, poput svog sunarodnjaka Cristiana Ronalda, to što je proglašen UEFA-inim igračem prošle sezone, javlja portal Gol NOVE TV i u svojem tekstu donosi i video trenutka koji možete vidjeti – OVDJE.

Izbornik nije htio Modrića previše umarati

Izbornik Vatrenih Zlatko Dalić nije htio kapetana previše umarati, s obzirom na to da se radilo o prijateljskom dvoboju, a sljedeći tjedan utakmica sa Španjolskom bit će zahtjevnija, važnija i teža, jer će Španjolci igrati u jačem sastavu nego Portugal sinoć, a uz to radi se o utakmici Lige nacija. Bit će do debi Vatrenih u ovom novom reprezentativnom natjecanju.

Još bez pobjede protiv Portugala

U prvom nastupu nakon svjetskog prvenstva, na kojem je osvojila drugo mjesto, hrvatska nogometna reprezentacija sinoć je u Faru, u prijateljskom susretu protiv Portugala, odigrala 1-1 (1-1).

Hrvatska niti u petom međusobnom susretu nije uspjela pobijediti Portugal, a u četiri dosadašnja susreta upisali smo četiri poraza uz razliku pogodaka 0-7. Ovoga puta smo barem izvukli remi i postigli prvi pogodak.

Hrvatska je povela u 19. minuti golom Ivana Perišića, a domaćin je izjednačio u 32. minuti nakon što je Pizzi poslao precizan ubačaj u kazneni prostor, a Pepe sjajno skočio i glavom zabio za 1-1.