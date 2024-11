Hrvatska nogometna reprezentacija u 6. kolu Lige nacija igra protiv Portugala. Posljednje je to kolo prvog dijela natjecanja, a utakmica protiv moćne nogometne selekcije s Juga Europe na rasporedu je od 20.45 na Poljudu. Izbornik Zlatko Dalić bio je zadovoljan igrom svoje momčadi koja prošli petak porazom od Škotske (0-1) u Glasgowu nije uspjela osigurati mjesto u četvrtfinalu Lige nacija. Sad za to ima šansu protiv oslabljenog Portugala.

Važna utakmica

Utakmica s Portugalom važna je Hrvatskoj i kako bi ostala na drugom mjestu u skupini. Prvo i drugo mjesto vode u četvrtfinale Lige nacija koje će se igrati u ožujku. Počevši od one Grčke pa Slovačka, Rusija, Armenija, Austrija, uvijek zadnja utakmica odlučuje o prolasku Hrvatske, ali najvažnije je da imamo sve u svojim rukama, da sami odlučujemo o svojoj sudbini.

Za dvoboj s Portugalom neće biti isključenog Petra Sučića, ali tu će biti Kristijan Jakić kojeg su u 82. minuti na nosilima iznijeli s terena.

"Jakić je dobio jedan jaki udarac u prvom poluvremenu, ali mislim da neće biti problema što se tiče ozljeda. Prespavali smo u Škotskoj, malo se odmorili, došli u Split i evo mislim da će biti dovoljno vremena da se pripremimo za Portugal", kazao je izbornik Zlatko Dalić u razgovoru za RTL našem Marku Vargeku.

Možemo li očekivati kako ćete se protiv Portugala Hrvatska vratiti s tri u zadnjoj liniji?

"Pa o tome razmišljamo i to je bio plan. Da pokušamo drugu utakmicu s tri otraga, dva bočna igrača visoko, da imako taj nekakav centaršut. To ćemo probati, ali kažem nama je prvi i najvažniji - rezultat. To je ono što moramo napraviti pred domaćom publikom, pred navijačima ovdje u Splitu i očekujem zaista veliku i snažnu podršku i našu pobjedu", dodao je Dalić.

Foto: Marko Prpić/PIXSELL

U Splitu bi se među vratnice mogao vratiti i prvi reprezentativni vratar Dominik Livaković koji je izdržao jednu utakmicu suspenzije, ali Dalić nema zamjerki na to kako je branio Dominik Kotarski. Isto tako, Dalić će protiv Portugala staviti trojicu stopera iza i Sosu i Perišića na bekovske pozicije.

Što se tiče Portugala, oni su već osigurali prvo mjesto u skupini nogometne Lige nacija pa će u ponedjeljak igrati u Splitu protiv Hrvatske bez četvorice standardnih igrača, uključujući kapetana Cristiana Ronalda.

Portugalci su u Split doputovali u nedjelju, a izbornik Martinez odlučio je da na put ne idu čak tri strijelca iz utakmice s Poljskom - Ronaldo, Fernandes i Nieto.

"Nama je utakmica s Hrvatskom jako važna, ali trebamo osvježiti igrače, sačuvati ih u studenom. Stoga ćemo izostaviti četiri igrača. Izostavit ćemo Bernarda Silvu, Pedra Neta, Cristiana Ronalda, a Bruno Fernandes ima drugi žuti karton", izjavio je izbornik Roberto Martinez na konferenciji za medije u Portu.

Ilija Lončarević, iskusni hrvatski nogometni trener, prokomentirao je za portal Net.hr utakmicu protiv Škotske, detektirao neke stvari i najavio Portugal...

"Prvo, žuti, odnosno crveni karton Petra Sučića uopće nije važan, najvažnija je utakmica protiv Portugala. Prvi žuti je dobio, ali drugi nije smio. Nema tu puno priče. Nije bio ni jedan ni drugi za karton, to nije bilo nešto tako drastično da bi mu se morao dati karton. Obadva faula su bila neoprezna, pogotovo drugi koji nije bio specijalan faul jer je Sučić povukao nogu kad je vidio da ne može doći do lopte. Kad je vidio da ne može doći do lopte, počeo je povlačiti loptu", priča nam Ilija Lončarević i dodaje:

"Osobno, mislio sam kad je dobio prvi žuti da ga je trebao vaditi u poluvremenu van, jer Petar je neiskusan igrač za ovakve stvari, neiskusan igrač u takvim situacijama i vrlo lako bi napravio drugi žuti. To se na kraju i dogodilo, nažalost".

Hrvatska je protiv Škotske igrala bez klasičnih krila i klasične špice.

"Dalić je protiv Škotske izveo momčad s pet veznih igrača i Kramarić koji je takav napadač kakav je, znači po sposobnostima i znanju može ići u vrstu s veznim igračima. Dalić je, mislim to, išao na dominaciju protiv Škotske, u pritisku na suparničku polovicu kad imamo loptu, da ne gubimo loptu, da ju možemi držati u suparničkom pressingu i smatram da smo to dobro radili, tu je Dalić pogodio. Nažalost, ne vidim previše razloga za 4-5 krila na klupi, praktički svi, pogotovo ta 4 krila. Ne znam, ne vidim da li je to plan za iduću utakmicu protiv Portugala, to mi je malo bilo, ono, ali dobro, bili smo u prvom poluvremenu dominantni protiv Škotske."

Ilija tvrdi da je Hrvatska jako popravila pritisak kad nema loptu, odnosno kad suparnik ima loptu na protivničkoj polovici...

"Međutim, nemamo visokog pritiska kad smo mi u svojih 25 metara. Tada nam je na loptu jako slab pritisak i tu nam suparnici slabije kvalitete stvaraju probleme. Ne dupliramo jedan drugog, kasnimo u tome itd i to nedupliranje je rezultiralo i tim golom Škotske. Ne može se dozvoliti da se igrač, bez obzira na kvalitetu Gvardiola, ostavlja jedan na jedan u 16 metara sa suparnikom koji je jedini u stanju jedan na jedan, ne proći, ali osloboditi nogu za šuteve i centaršut, dakle treba ga doći i duplirati s unutarnje strane. Jer, Gvardiol tad ima obvezu samo zatvoriti centaršut, a ovako se mora koncentrirati da mu s ne dozvoli da uđe u sredinu na šut, na više aspekata. Mi nikad ne dupliramo u takvim situacijama, nikad se ne smije u takvoj situaciji ostaviti jedan na jedan, nego duplirati. Mi to praktički nikad ne radimo ili radimo jako ofrlje. To nam se dosta često i osvećivalo i evo sad nam se ponovno osvetilo".

Lončarević je jednu stvar htio naglasiti...

"Ne okrivljujem nikog, samo konstatiram. Mora se duplirati u takvim situacijama. Nismo trebali dobiti taj gol protiv Škotske. Dali su gol u polupaničnoj situaciji za nas u kojoj smo trebali bolje i drugačije reagirati. Mogli smo mi odigrati 1-1 da je Pašalić zabio ono, ali nema veze, za mene je reprezentacija na dobrom putu. Trebaju igrači, ovi mladi, koji tek ulaze, oni trebaju stasati, da znaju što je igrati za Hrvatsku, koja je to odgovornost u svakom pogledu. Zbog toga treba vrijeme i utakmice i to je ispred njih".

A ispred reprezentacije je sad Portugal...

"Trebalo bi osovjiti bod ako je moguće. Bit će to jako teško. Portugal je prejak za nas, iako neće, prema najavama, igrati u najjačem sastavu, ali u ovim dečkima u Hrvatskoj ima kuraža. Hrabri su, hoće igrati nogomet, nadam se da se neće dogoditi da nećemo znati gdje se nalazimo. Luka će igrati i to je jako dobro", zaključio je Ilija Lončarević.

