Hrvatsku u petak teška teško gostovanje protiv Škotske u petoj, pretposljednjoj utakmici Lige nacija. Pobjeda je imperativ za Dalićevu momčad jer bi potvrdila prolazak dalje. Razgovarali smo s bivšim Vatrenim, Danielom Šarićem, koji je prije dvadesetak godina u hrvatskoj reprezentaciji pokrivao danas problematičnu poziciju desnog bočnog. Ipak bivši igrač Rijeke i Dinama uvjeren je kako su Vatreni puni kvalitete koja će izaći na vidjelo na Hampden parku.

"Bit će to teška utakmica. Hrvatska je u dobroj fazi što se tiče prolaska dalje. Svašta bi se moralo izdogađati da ne prođemo. Poljaci igraju protiv Portugala što nam ide na ruku. Ponavlja, Vatreni su u dobroj situaciji, ali u Škotskoj će biti teško. Sa Škotima imamo stalno nekih problema. U prošlosti su nam znali zadavati muke, pa i u Zagrebu smo imali tešku utakmicu. Takve otočke ekipe su na domaćem terenu puno nezgodnije. No kvaliteta je na našoj strani i uvjeren sam da će to presuditi i da ćemo se vratiti iz Škotske s pozitivnim rezultatom", započeo je odmah Šarić pun optimizma.

Tekst se nastavlja ispod oglasa

Utakmice hrvatske reprezentacije u Ligi nacija gledajte na platformi Voyo na kanalu Nove TV, gdje god se nalazili

Prošli put smo kod Škota igrali na Euru 2021. pred gotovo praznim tribinama zbog koronavirusa. Hoće li sada uzavrela škotska atmosfera otežati Vatrenima?

Tekst se nastavlja ispod oglasa

Po meni je kvaliteta na prvome mjestu,a ona je na strani Hrvatske. Otočke ekipe poput Škotske pred svojim navijačima igraju bolje, nosi ih publika. No hrvatski reprezentativci su igrači koji dugi niz godina igraju na vrhunskome nivou. Prošli su i igrali na najvećim stadionima i pred užarenijom atmosferom nego što će biti u Škotskoj. Neće biti lako, navijači će nositi Škote, no ponavljam, hrvatski su nogometaši vrhunski i kvaliteta je na njihovoj strani. Vatrenima atmosfera to neće biti od prevelikog utjecaja jer su takve situacije prošli bez broj puta.

Dalić ima problema s tom desnom stranom, pozicijom koju ste vi nekada držali u reprezentaciji. Kako komentirate hrvatski deficit s desnim bočnima?

Nisam posve siguran tko će zaigrati na desnoj strani. Vjerojatno ćemo igrati s trojicom u obrani. Moguće da Jakić zakrpa tu poziciju desnog bočnog. Igrao je već na toj poziciji i to vrlo dobro posebice defenzivno. On će biti vjerojatni Dalićev izbor i sigurno će to dobro odigrati. Ali treba priznati da imao problema s tim bočnim pozicijama.

Dalić je nakon Eura promijenio formaciju s petoricom iza, kakav je Vaš dojam 'nove' hrvatske obrane nakon sad već više odigranih utakmica u takvome sustavu?

Tekst se nastavlja ispod oglasa

Hrvatska s trojicom u obrani za sad djeluje vrlo dobro, ali teško je biti na istome nivou u svakoj utakmici. Kad ti nedostaje neki igrač, nemaš puno vremena niti treninga za uigrati drugoga igrača. Nije to lako, ali to su vrhunski igrači i oni te zahtjeve jako dobro prihvaćaju. Imamo dobru stopersku trojku, tako da je to bio pametan potez. Tu još imamo Sosu koji može to odigrati po lijevoj strani. Na desnoj nam strani trenutačno nedostaju igrači, no ova 'nova' postava u obrani ne izgleda loše. Oscilacija je bilo, ali teško je to i događa se u tako kratkom vremenu za prilagodbu. Sve u svemu, mislim da je ova formacija trenutačno dobra za Hrvatsku.

Hrvatska nema takvih problema u veznoj liniji. Vratio se Kovačić i sad se stvorila prava gužva.

Tekst se nastavlja ispod oglasa

To je naš forte. Imamo Kovačića i Modrića koji su igrači svjetske klase. Tu su još Baturina i Sučić koji su u sjajnoj formi. Dolaze mladi i to su slatke muke za Dalića. Bilo bi dobro da i na bočnim pozicijama imamo takve probleme.

Od četvorice pozvanih napadača, dva su van mogućnosti igranja protiv Škotske. Hoće li Hrvatskoj nedostajati opcija u napadu?

Izbornik je rekao da za te dvije utakmice ima dovoljno igrača. Budimir zbog kartona propušta utakmicu, Petković je ozlijeđen, ali tu je Matanović koji se od dolaska pokazao vrlo kvalitetnim. Kramarić je konstanta reprezentacije, tako da s njima dvojicom u napadu neće biti problema. Brojčano igrači nedostaju, bit ćemo možda tanki u prvoj utakmici s izmjenama s klupe. Što se tiče napada od početka utakmice Kramarić i Matanović će sigurno to obaviti na visokome nivou.

Na kraju je bivši Vatreni zaključio:

Tekst se nastavlja ispod oglasa

"Nadam se pobjedi koja može donijeti i borbu za prvo mjesto s Portugalom s kojim igramo zadnju utakmicu kod kuće. Ipak najbitnije nam je izboriti prolaz dalje, a u to ne sumnjam", rekao je Šarić. Riječi mu se pozlatile.

Tekst se nastavlja ispod oglasa

POGLEDAJTE VIDEO: Dražen Ladić odgovorio na najveće pitanje uoči Škotske: Tko će na gol umjesto Livakovića?