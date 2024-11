Jerko Leko itekako dobro zna kako je to pokrivati razne pozicije i igrati zadnjeg veznog. Bivši nogometaš, sad trener NK Jarun, za nogama ima, prema podacima s interneta, 59 odigranih susreta uz dva zabijena gola. Vatreni sutra od 20.45 na Hampden Parku igraju 5. kolo Lige nacija protiv Škotske. Pobjeda bi izabranicima Zlatka Dalića donijela četvrtfinale natjecanja. To je imperativ, a takve signale i šalju Dalić boysi.

Utakmice hrvatske reprezentacije u Ligi nacija gledajte na platformi Voyo na kanalu Nove TV, gdje god se nalazili

Tekst se nastavlja ispod oglasa

Pobjeda je imperativ

Što će biti ključno za pobjedu i očekivanja Jerka Leke u sutrašnjoj utakmici?

"Pobjeda je imperativ, gledajući tablicu, gledajući što ona nama znači. Vidi se i na pressicama to, svjesni su toga i nogometaši, stručni stožer, naravno kao i sam izbornik Zlatko Dalić. Bit će teško, ako se uzme u obzir da su Škoti, po meni, zaslužili više od tog boda u Zagrebu. Moramo probati uzeti loptu pod kontrolu, bez obzira što su Škoti domaćini i kroz takav način igre sigurno će nam biti lakše, da ih svedemo što manje u kontranapadima, jer kontranapadi nam mogu biti problem u toj njihovoj agresivnoj obrani, pa onda neki izlazak kroz kontranapade. Škoti će ići kad god to budu mogli na centaršuteve, ići će na džon, jako, koncentracija u toj fazi obrane, kod prekida, kod svega, to će biti ključno za neprimiti gol. Za zabiti gol morat ćemo imati loptu pod kontrolom i ta naša kombinatorika će onda doći do izražaja", priča u uvodu za Net.hr Jerko Leko.

Tekst se nastavlja ispod oglasa

Livaković neće moći braniti, tko bi po Jerku Leki trebao početi na golu protiv Škotske?

"Izbornik ima bolji uvidi za koga će se odlučiti. Bit će zanimljivo vidjeti za koga će se odlučiti. Nadam se da golman neće biti glavna funkcija, naš najbitniji segment protiv Škota."

Hrvatska ima malu boljku da u posljednjim trenucima utakmice primi gol. Vidjeli smo što se dogodilo upravo protiv Škotske u Zagrebu, iako je taj gol bio poništen nakon VAR intervencije. Obranu moraju igrati svih 10 igrača. Kako Leko gleda na tu situaciju?

Jerko Leko, Monako, Juventus Jerko Leko

'Postoji osjećaj ponekad da je obrana prepuštena samoj sebi'

"U hrvatskoj reprezentaciji nekad se ima osjećaj da je obrana prepuštena nekad da je prepuštena sama sebi, da riješava situacije sama i onda se dogodi tako neki pad koncentracije da Hrvatska primi gol u posljednjim trenucima. Koncentracija mora biti maksimalna od početka do kraja, normalno da je povezana s umorom i nekim zamjenama i onda se tu u nekim zamjenama izgubi neki ritam. I u prekidima i svemu. Naravno da se obrana igra sa svih 10 igrača, ali znate što? Kad si ti dominantan u utakmicama u kojima mi očekujemo da smo dominantni, onda normalno da se više razmišlja o fazi napada i normalno kad dođu zadnje minute nekad se teško prešaltati da se sad mora razmišljati samo o obrani, da ostane ta navika da sam u nekom ofenzivnom modu. Tad se nekad zakasni, kasni i ostavlja puno prostora. Na taj segment sigurno treba obratiti pažnju."

Tekst se nastavlja ispod oglasa

Jerko Leko je igrao zadnjeg veznog, ali i na drugim pozicijama. Krpao je i on kad se krpati trebalo...

"Znao sam igrati neka i bočnog, nekad po potrebi, bilo je svega. Igrao sam protiv Španjolske u onoj utakmici, to sam odigrao tad kad mi je Slaven Bilić rekao da me netko forsirao na beka čitavo vrijeme, da bi možda bio bolji bočni. Odigrao sam na toj poziciji tada stvarno dobru utakmicu. Po meni, zadnji vezni ako je polivalentan, ja sam manje više i počeo kao bek u pionirima, pa sam prešao na tzv. libera, pa zadnjeg veznog, tako da sam naviknuo igrati više pozicija. Mišljenja sam da zadnj vezni, sad ga znam i u ekipi staviti nekad, može odigrati uvijek solidno, pogotovo stopera, a može i dobro bočnog, zbog obrambenih navika, a ako ima moć ponavljanja, a trebao bi imati ako je zadnji vezni fizički dobar i spreman, onda može pokriti i taj dio uz liniju ponavljanje gore - dolje. Nikad mi nije bio problem igrati te pozicije, čak sam i volio igrati bočnog protiv, recimo Reala, kad sam čuvao Ronalda. Bilo je tih utakmica u kojima sam uvijek bio po nekom zadatku. I Monaco isto, kad smo pričali za Bayern kad je Dinamo u 1. kolu dobio toliko golova, rekao sam da smo protiv Lyona igrali sa 4 zadnja vezna. Ja sam bio taj linijski desni. Nije bio bočni, nego više krilni, ali pozatvarali smo ono što smo trebali."

Tekst se nastavlja ispod oglasa

'Petar Sučić pravi je odabir za zadnjeg veznog'

To je i bit. Kad se stavlja nekog zadnjeg veznog na neku drugu poziciju, da on odradi ono što radi u vezi samo na drugoj poziciji, isto kad nekad stopera znaju staviti na zadnjeg veznog. Nisu ga sigurno stavili da bude ofenzivan nego da zatvori sredinu i još malo više.

"Istina. Po meni je dobar zadnji vezni u reprezentaciji Hrvatske Petar Sučić iz Dinama. Igra odlično, on je jedna mašina koja sigurno u budućnosti može biti nositelj reprezentacije. Meni se sviđa profil i podsjeća me na i moj neki put i mislim da je on jedna budućnost, a to se vidi i po interesima i svemu. Jakić je jedan zadnji vezni koji može više tipa Ademi, ali možda čak ne ulazi toliko iz drugog plana i sigurno će izbornik po meni pronaći jednu varijantu koja će zadovoljiti sve nas gledatelje ispred malih ekrana i na stadionu".

'Mišić bi isto pomogao'

Uz Petra Sučića, u SuperSport HNL-u imamo i Josipa Mišića na poziciji zadnjeg veznog...

"Josip Mišić je dakako odličan zadnji vezni, iskusan, igra stabilno u Dinamu i sigurno bi pomogao i uz Modrića i Kovačića na nivou kako treba. Međutim, ja gledam korak dalje, gledam mlađe i zato sam više aludirao na Petra Sučića", zaključio je Jerko Leko koji vjeruje u pobjedu Hrvatske protiv Škotske na Hampden Parku.

Tekst se nastavlja ispod oglasa

POGLEDAJTE VIDEO: Jerko Leko u podcastu Net.hr-a kod Silvija Maksana: 'Rekli su da sam podržao koncert za Herceg Bosnu. Nikad se time nisam bavio'