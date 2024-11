Daliću bi se ignoriranje HNL-a moglo obiti od glavu. Mora prelomiti i donijeti ključnu odluku

Mjesec dana nakon posljednjeg reprezentativnog okupljanja u kojima je Hrvatska upisala pobjedu i remi te došla na prag prolaska skupine Lige nacija, Vatrene čekaju nove zadaće i posljednje dvije utakmice u skupini.

Hrvatska nogometna reprezentacija u petak gostuje Škotskoj na Hampden Parku, a onda u Splitu dočekuje Portugal. Hrvatska sa sedam bodova ima tri manje od prvoplasiranog Portugala i tri više od treće Poljske, a prednost u odnosu na Poljake ima i u međusobnim susretima. Hrvatska je u listopadu odigrala dvije solidne, ali daleko od savršene utakmice. U obje utakmice vidjeli smo i dobrih i loših segmenata, a oba puta smo morali okretati rezultat. To smo i uspjeli, ali Poljaci su se vratili, došli do boda, a blizu toga su bili i Škoti koji su zabili gol u zadnjim sekundama za 2:2, ali je VAR poništio zbog zaleđa.

Tekst se nastavlja ispod oglasa

U obje utakmice igrali smo u istom sustavu s tri stopera. Josip Šutalo, Duje Ćaleta-Car i Joško Gvardiol bili su stoperska trojka protiv Škotske, a protiv Poljske je Martin Erlić zamijenio Ćaletu-Cara. U obje utakmice u Perišić i Sosa bili na bekovskim pozicijama. Ivan Perišić preselio je na desnu stranu po dolasku u PSV i izgleda da se Ivan dobro snalazi. Uz Modrića je protiv Škotske počeo Mario Pašalić na "Kovačićevoj" poziciji, ali bilo je jasno da to nije Marijeva pozicija jer on nije igrač koji se voli spuštati po loptu pa predvoditi napade i već ga je na poluvremenu zamijenio Petar Sučić koji je onda i počeo utakmicu protiv Poljske i odigrao odlično te zabio i prvijenac. Matanović je počeo u vrhu napada u obje utakmice, a iza njega su bili Kramarić i Luka Sučić protiv Škotske, odnosno Kramarić i Baturina u Poljskoj.

Samo mjesec dana kasnije, situacija je ipak dosta drugačija i Hrvatska bi mogla izgledati poprilično različito u odnosu na listopadske utakmice. Naime, situacija s ozljedama je problematična, posebice u obrani i Hrvatska na popisu ima tek tri stopera, Gvardiola, Ćaletu-Cara i J. Šutala i vrlo je moguće da startamo s dva stopera. Naknadno pozivanje Marina Pongračića ipak smanjuje mogućnost za tu opciju i čini se da Dalić ne odustaje od formacije s trojicom stopera koju smo gledali u sve četiri dosad odigrane utakmice u Ligi nacija. Pitanje je i tko će startati među vratnicama jer Livaković je suspendiran za Škotsku. Po formi se nameće Dominik Kotarski, ali poznavajući Dalića i njegovo preferiranje liga petica, jedinicu bi mogao uzeti Nediljko Labrović koji brani za Augsburg, a upisao je samo jedan clean sheet ove sezone.

Tekst se nastavlja ispod oglasa

Povratak na četvorku u zadnjoj liniji nije opcija?

Problemi su i na bekovskim pozicijama. Borna Sosa jedini je lijevi bek i počet će sigurno, bilo kao klasični bek u formaciji s četiri u liniji ili kao wing-back u formaciji s tri stopera. Joško Gvardiol, naravno, može igrati lijevog beka, ali s obzirom na stanje sa stoperima, to nije vjerojatno. Na desnom beku nemamo niti jednog igrača kojem je to prirodna pozicija. Tu mogu pokriti Kristijan Jakić i Ivan Perišić. Jakiću bi moglo više odgovarati igrati beka u liniji s četvoricom jer je defenzivno vrlo stabilan, a Perišić je pokazao da je vrlo dobar na poziciji desnog wing-backa. Igranje wing-back pozicije vrlo je zamorno i potrebne su alternative koje će ući u drugom poluvremenu, a alternative na popisu nema. Tu poziciju bi mogao pokriti eventualno Marko Pjaca.

Čini se da bi zadnja linija protiv Škotske u Glasgowu trebala biti istovjetna onoj iz Zagreba protiv istog protivnika sa Šutalom, Ćaletom-Carem i Gvardiolom na stoperima, a Perišićem i Sosom na bekovima. Povratak Kovačića je odlična vijest i on bi trebao startati uz Modrića. Kramariću je također mjesto zagarantirano, a vidjet ćemo tko će biti uz njega iza devetke i koje to devetke. Matanović je bio špica prošli ciklus, ali u lošoj je formi, bez pogotka je od rujna, a posljednje tri utakmice nije započeo. Tu bi prednost mogao dobiti Ante Budimir koji je zabio šest golova za Osasunu ove sezone i jedan je od najpodcjenjenijih reprezentativaca ove generacije. Uz Kramu bi mogao biti Martin Baturina koji je u odličnoj formi i već je protiv Poljske pokazao da je spreman za prvi sastav. Tu je i Luka Sučić koji igra vrlo dobro u Sociedadu i može pokriti mnoge pozicije u veznom redu.

Do kad će izbornik podcjenjivati HNL?

Izbornika čekaju teške odluke, ponešto su mu život zakomplicirale ozljede, a ponešto i on sam svojim odlukama. Dok u vezi ima slatke brige jer uz provjerene Kovačića i Modrića na vrata prve ekipe kucaju bratići Sučić i Baturina, u obrani je situacija vrlo problematična. Ako uistinu trojac stopera bude isti kao prije mjesec dana to znači da na klupi ostaje tek jedan stoper, Marin Pongračić koji se tek vraća nakon dvomjesečne ozljede i za Fiorentinu ima tek dva nastupa ove sezone. Nije moralo biti tako jer i Hajduk i Rijeka imaju odlične obrane ove sezone i njihovi stoperi igraju odličnu sezone, posebice Hajdukovi Uremović i Šarlija, a ovaj prvi ima iskustvo igranja u reprezentaciji i definitivno je mogao biti dobra alternativa za susrete sa Škotskom i Portugalom. Izbornik je ponovno pokazao da podcjenjuje domaću ligu (podsjetimo i na Kulenovića) i da bi radije u kadru imao igrače slabije forme (a možda čak i kvalitete) a s jačim imenom kluba uz svoje ime. Nadajmo se da se to izborniku neće obiti o glavu. Trebamo li ga podsjetiti kakvu su utakmicu odigrali HNL puleni Baturina i Petar Sučić prije samo mjesec dana u Varšavi?

Tekst se nastavlja ispod oglasa

Tekst se nastavlja ispod oglasa