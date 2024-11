Hrvatska reprezentacija je nakon poraza u Škotskoj 1:0 stigla u Split gdje u zadnjem kolu grupne faze Lige nacija u ponedjeljak dočekuje Portugal.

Gost RTL-a bio je hrvatski izbornik Zlatko Dalić koji je podijelio svoja razmišljanja nakon Škotske i otkrio planove za utakmicu protiv Portugala u kojoj Hrvatska ima priliku izboriti četvrtfinale natjecanja.

Rekli ste da ste se potrošili jučer jako. Bila je utakmica, bilo je putovanje. Kakvo je zdravstveno stanje u reprezentaciji i što je s Jakićem?

"Jakić je dobio jedan jaki udarac u prvom poluvremenu, ali mislim da neće biti problema što se tiče ozljeda. Prespavali smo u Škotskoj, malo se odmorili, došli u Split i evo mislim da će biti dovoljno vremena da se pripremimo za Portugal."

Želite li komentirati suđenje? Vjerujem da ste puno puta pogledali snimku, i kod prvog i kod drugog žutog kartona. Kako gledate danas na sve to?

"Rekao sam jučer. Mi smo napravili cijelu utakmicu sedam prekršaja, a dobili smo četiri žuta i crveni. Ali, nećemo govoriti o sucu. Imali smo mi dvije meč-lopte. Poljsku i jučer Škotsku i nismo iskoristili. Moramo gledati sebe. Mogu reći samo da nemam nikakvu prmjedbu igračima. Dali su sve od sebe cijelu utakmicu i prvo poluvrijeme bili jako dobri s puno kontrole i puno pasa stvorili nekoliko dobrih šansi. Onda je taj karton to sve skupa preokrenuo. Moramo sve to zaboraviti i okrenuti se Portugalu."

Praktički od početka vašeg mandata mnoge stvari i plasmani se odlučuju u zadnjim utakmicama. Kao što i sami kažete, volimo zakomplicirati. Jeste pronašli neki razlog, zašto je to tako?

"Ne znam.. Počevši od one Grčke pa Slovačka, Rusija, Armenija, Austrija.. Uvijek neka ta zadnja utakmica odlučuje, ali najvažnije je da imamo sve u svojim rukama, da sami odlučujemo o svojoj sudbini. Veliki sam optimist. Imamo kvalitetu, sposobnost i energiju i to ćemo i pokazati."

'U Splitu je uvijek bilo sjajno'

Teško je analizirati ovu utakmicu u Glasgowu baš zbog crvenog kartona, ali u prvom poluvremenu vidjeli smo vašu postavu, promijenili ste formaciju. Činilo mi se kao da je sve ono najplemenitije što Hrvatska ima unutra. U toj prvoj postavi. Igrali smo bez klasičnih krila, bez klasične špice. Što ste htjeli dobiti s tim?

"Htjeli smo dobiti posjed lopte i kontrolu utakmice i to smo dobili. Zaista smo onemogućili Škote da bilo što naprave, imali smo visoki presing, agresiju, nekoliko dobrih situacija, šuteva po golu. Bilo je samo pitanje kad ćemo otvoriti utakmicu, kad ćemo dati gol i okrenuti je u svoju korist. Ali, to je sve poremetio taj crveni karton. Liga nacija nam služi i mora nam služiti za nekakvu pripremu za ono što nas čeka u idućoj godini, ali rezultat je taj koji je važan i koji ne smije patiti i bio bi najsretniji kad bi uspjeli sad ostvariti to četvrtfinale i imati dobar zalog za budućnost."

Možemo li očekivati kako ćete se protiv Portugala vratiti s tri u zadnjoj liniji?

"Pa o tome razmišljamo i to je bio plan. Da pokušamo drugu utakmicu s tri otraga, dva bočna igrača visoko, da imako taj nekakav centaršut. To ćemo probati, ali kažem nama je prvi i najvažniji - rezultat. To je ono što moramo napraviti pred domaćom publikom, pred navijačima ovdje u Splitu i očekujem zaista veliku i snažnu podršku i našu pobjedu."

Ivan Perišić se s dijelom navijačkog puka ovdje u Splitu nije najbolje rastao. Hoće li to utjecati na vašu odluku? Imate i priliku poručiti nešto navijačima koji će u ponedjeljak biti na Poljudu.

"Ovo je jedna velika šansa nama da napravimo dobar rezultat, da uživamo svi skupa u utakmici. Ovdje u Splitu je uvijek bilo sjajno navijanje, sjajna podrška, tako će biti i sada i nema razloga za neke druge stvari."

