Jurica Vranješ, bivši hrvatski nogometaš i reprezentativac, danas poznati agent, tvrdi kako Petar Sučić nije trebao za prvi start u utakmici protiv Škotske u 5. kolu Lige nacija dobiti žuti, dakle niti zbog crvenog napustiti igru, u konačnici...

"Ma, nije to bio crveni karton, jer prvi žuti nije bio. Prvi žuti mu uopće nije bio, drugi je mogao biti za žuti, ali onda ne bi bio crveni. Prvi nije bio žuti Petru Sučiću", govori u stručnom komentaru za Net.hr Jurica Vranješ.

Petar Sučić, najmlađi igrač u hrvatskoj postavi, dobio je u 30. minuti žuti karton zbog prekršaja, a u 44. minuti mu je izraelski sudac Orel Grinfeeld odlučio pokazati drugu opomenu i crveni karton, zbog opasne igre.

Nisu se hrvatski nogometaši mirili s ovakvim ishodom jednog, činilo se, benignog starta na sredini terena, pa je zbog prigovora "požutio" i Andrej Kramarić. Žuti je dobio i Luka Modrić.

"Nikad Hrvatska nije izašla tako da je Dalić izašao s tehnički jakim igračima, od početka. Bez one prave devetke jer smo imali Matanovića na klupi. Njega nije koristio, htio je izbornik vjerojatno malo više ići na tehniku i da imamo posjed lopte veliki, što smo imali do crvenog Sučića. Nažalost, vidjelo se na ovom nivou da jedan igrač puno znači, bez obzira što ta Škotska nije nama ni blizu kvalitetom."

Domaća publika nosila je Škotsku prema naprijed...

"Nisu deset utakmica dobili i dobili su Hrvatsku kroz 3-4 napada, kornera, kad su nas pritisnuli, dobili su elan prema naprijed da Hrvatsku s desetoricom još više pritisnu. Nažalost, nismo imali nekog brzanca prema naprijed za neku polukontru. Mi nemamo trenutno takvog igrača, Perišić se još morao spustiti na desnog beka nakon Jakića, tako da smo bili orijentirani više na čuvanje lopte. Nažalost, to je tako u nogometu. Koliko su oni puta probili po onoj desnoj strani, onaj Doak što je Gvardiol imao malo problema s njim, moralo se na tom nivou pet-šest napada nešto dogoditi i dogodio se gol u posljednjim minutama."

Na Portugal u Splitu u ponedjeljak idemo bez Sučića i Modrića...

"Komplikacije, sve ti se dogodi u 90 minuta, odnosno u prvih 40 minuta ti se sve dogodi. Sučić ti dobije crveni, ne možeš više kontrolirati utakmicu, moraš se u drugom dijelu podrediti njima. Išao si do kraja na taj bod, dobio si u zadnjih par minuta gol. Luka nam je otpao. Portugal je velika reprezentacija kao i Hrvatska, ići će na pobjedu, a kako će to izgledati bez Luke, vidjet ćemo. Imamo motiva, imamo sve, nažalost, potreslo nas je to dosta, taj gol. S bodom bi bili stvarno maltene unutra, u četvrtfinalu. Moramo sad gledati nas. Dolazi moćni Portugal koji će sigurno nas htjeti dobiti u Hrvatskoj na čelu s Cristianom Ronaldom, koji ruši rekorde za rekordom, a mi ćemo vidjeti kako je to bez Luke, kako će se to posložiti, kako će igrači reagirati bez Luke", zaključio je Jurica Vranješ.

