Leipzig je na domaćem terenu svladao Augsburg 3-2, a Joško Gvardiol je odigrao cijelu utakmicu za pobjednički sastav. Po Leipzig utakmica nije dobro počela, već u petoj minuti Maier je doveo goste u vodstvo.

No, Leipzig time nije bio uzdrman. Prvo je je Kampl izjednačio u 10. minuti, a potom je odlični Timo Werner zabio dva pogotka, u 32. i 35. minuti, za 3-1 Leipziga. U samoj završnici je Augsburg smanjio golom Vargasa, ali do boda ipak nije stigao. Za goste je mladi hrvatski reprezentativac Dion Drena Beljo igrao do 61. minute, dok je David Čolina ostao na klupi za pričuve kroz cijelu utakmicu.

Navijači Red Bull Leipziga su tijekom utakmice podigli transparent kojim su protestirali protiv pornoglumice Melanie Müller. Osim pornografije, poznata je pop pjevačica, ali to u cijeloj priči nije problem.

Nacistički pozdravi?

"Nema sigurnog prostora za naciste - M. Mueller van sa ZS-a“ (Zentralstadion)", pisalo je na transparentu. Nisu joj navijači Bikova zaboravili da je njen prijatelj Andreas Kunz s njom išao na gostovanje u Berlin, gdje je nosio jaknu modne marke Thor Steinar, što je simbol oblačenja nacista, a nije pušten na stadion.

Javno tužiteljstvo u Leipzigu od početka godine istražuje i Müller zbog sličnih stvari. Tijekom jednog svog nastupa pjevačica je navodno salutirala nacističkim, ali zasad nema dokaza za tu tvrdnju.