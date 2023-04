Toni Kroos (33) produljit će ugovor s Real Madridom sve do ljeta 2024., piše španjolski list Marca.

Prije godinu dana klub je ponudio Kroosu opciju da produži ugovor do 2024. Ipak, Kroos je odbio njihovu ponudu jer je htio biti siguran da će još godinu dana biti u formi.

Trener Carlo Ancelotti često je u svojim izjavama za medije isticao da je Kroos jedan od njegovih najvažnijih igrača, kojem bezuvjetno vjeruje.

Modrić potpisuje jednogodišnji ugovor?

Ova vijest samo pokazuje kako će Ancelotti još jednu sezonu povjerenje dati pouzdanim igračima, poput Kroosa, a na sličnom tragu je i Luka Modrić.

U petak je Marca objavila kako će Modrić potpisati novi jednogodišnji ugovor s Kraljevskim klubom.

Modrić će potpisati novi ugovor, s trajanjem do ljeta 2024., i pregovori će se intenzivirati u nadolazećim tjednima tako da bi ubrzo trebalo sve biti i službeno potvrđeno.

'Sve je na klubu'

Oko te situacije se jučer na Twitteru oglasio i Fabrizio Romano.

"Nema promjena u vezi s Lukom Modrićem u ovoj fazi. On samo želi ostati u Real Madridu, a on je to svima jasno obznanio. Modrić sada čeka da se Real Madrid javi i razgovara o novom ugovoru. Sve je na klubu. Nema dvojbi kod Modrića."