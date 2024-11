U 5, kolu Lige prvaka Dinamo je na stadionu Maksimir izgubio od aktualnog europskog doprvaka Borussije Dortmund sa 0-3 upisavši drugi poraz u elitnom natjecanju. Golove za goste zabili su Jamie Gittens u 41. minuti, Ramy Bensebaini u 57. minuti, te Serhou Guirassy u 90. minuti.

Hrvatski prvak doživio je i drugi poraz u Ligi prvaka. Poraz protiv Borussije, lanjskog finalista Lige prvaka, nije neočekivan jer je Dinamo u problemima s ozljedama i Bjelica je imao poteškoća sa slaganjem momčadi, no dojam s utakmice na Maksimiru naznačava da Dinamo u ovom dvoboju skoro da nije imao ambicija osim da se primi što manje. Izrazito defenzivna formacija Dinama izdržala je do 42. minute, a potom su Zagrepčani primili još dva gola, dok Dinamo napadački praktički nije ni postojao jer nisu uputili udarac u okvir vrata.

Robert Špehar, bivši slavni nogometaš, danas trener ŽNK Osijek, dao je stručni komentar Net.hr-u o jučerašnjoj utakmici.

"Borussia Dortmund je zasluženo pobijedila i poraz nije tragedija, iako mi se čini onako sa pola snage. Mislim da je Dinamo ušao malo prezatvoreno u fazi obrane u nekoj taktici 5-3-2, bez klasničnog napadača. Pokušalo se vjerojatno dogurati do poluvremena s 0-0, ali nije se izdržalo. Mislim da je rezultat mogao biti i veći. Zagorac je bio sjajan, obranio je par udaraca Borussije. Ne vidim neki veliki razlog i taj potez Bjelice mi nije jasan da sa tim Dinamovim bodovima koje je osvojio u Ligi prvaka, da na domaćem terenu igra tako zatvoreno. S tom bodovnom zalihom treba pokušati igrati nogomet i treba pokušati pobijediti suparnika. To su sjajni navijači na Maksimiru i zaslužili. Ne možeš se braniti 90 minuta protiv jedne jake momčadi kao što je Borussia Dortmund. Moraš pokušati nešto, a s ovom taktikom to je bilo nemoguće. Ne možeš igrati samo na nulu", tvrdi Robert Špehar i dodaje:

"Dinamo je imao izostanke, ali i Borussia je odmarala neke igrače. Nisu startali baš svi. Kad sam vidio da ulaze Špikić, Arbër Hoxha, Kulenović i Pjaca, ne vidim razlog da Dinamo, s ovom bodovnom zalihom u Ligi prvaka, da se s tim nogometašima nije pokušalo od početka. Znači hrabro, otvoreno, pa što bude. Dinamo nema uopće razloga kukati ako im nedostaje dva-tri igrača. Ulaskom ova 4 igrača u igru vidi se da Dinamo ima širinu, kvalitetu i za Split i za derbi, samo treba igrati hrabro i otvoreno", zaključio je Robert Špehar.

