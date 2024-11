Borussia Dortmund uzela je 3 boda u srijedu navečer na Maksimiru u 5. kolu Lige prvaka protiv Dinama (3-0). U 41. su minuti poveli, samo tridesetak sekundi nakon čudesne obrane Zagorca udarac glavom Malena s nekoliko metara. Odmah nakon zvižduka suca Clementa Turpina otišli smo malo prozujati po stadionu i naišli na njemačkog novinara uglednog Sky Sporta iz Njemačke. Njegovo je ime Patrick Berger. Porazgovarali smo s njim. Kad je čuo da smo s RTL-a, nasmijao se...

"Da, s RTL-a, a pa mi smo onda kolege. Itekako poznata televizija", kazao nam je Patrick Berger.

Razgovor je mogao početi. Odmah smo ga pitali za stadion, kakav mu je. Nismo tada znali da je Patrick Berger već i komentirao stanje stadiona na svom profilu na X mreži.

"Iskreno, nije mi prvi put da sam ovdje na Maksimiru. Bio sam već ovdje 2017. u Europa ligi. Ne bi vjerovali, ali stvarno mi se sviđa vaš stadion".

Sviđa vam se? Upitali smo ga pomalo zatečeni njegovim odgovorom...

"Da, sviđa. Znam da vas je sad ovo zateklo, ali mi u Njemačkoj imamo moderne stadione koji su pravi nogometni, ali i pomalo bez duše. Vaš stadion je onakav kakvi su nekad bili u Njemačkoj, prije 20-30 godina. Zato mi se sviđa. Prava nogometna romantika".

Čuli smo već takvu izjavu, kad je Monaco gostovao u Zagrebu i kad smo razgovarali s novinarom Régisom Testelinom iz L'Equipea.

"Naravno da vam je stadion vrlo star, trebali bi napraviti nešto malo novo poput novih tribina. Za mene, nije normalno da se Liga prvaka igra pred tri tribine, ne pred čitavim stadionom. Jedna tribina vam je potpuno prazna, pretpostavljam da za to ima dobar razlog i da on nije dobar".

Da, istočna tribina je oštećena zbog potresa i izvan funkcije već više od 4 godine. Nakon potresa 2020. godine, istočna tribina je zatvorena zbog opasnosti od urušavanja, čime je kapacitet smanjen sa 38.000 na 24.851 mjesta. Svi gledatelji nalaze se na otvorenim, asimetrično raspoređenim tribinama.

"Znao sam da je nešto što nije dobro, ali morate to sanirati. Ne znam, zagrabiti malo novca, vidjeti hoće li stadion sanirati, napraviti novi vlada, grad, oboje, privatni investitor, netko... koliko god se meni stadion sviđao, nije normalno da tako izgleda jer zavrijeđujete moderan stadion zbog svih vaših rezultata koje postižete u nogometu. Ne trebate sve izgraditi ispočetka, ali jedna dobra renovacija je potrebna. Iskreno, nisam upoznat s planovima oko stadiona", rekao nam je poznati njemački novinar.

Patrick Berger opisao nam je i kako mu je u Zagrebu, uživa li, kakva mu je piva i još ponešto...

"Grad vam je jako jako lijep, volim Hrvatsku jer sam bio tu na odmoru. Rijeka, Opatija, Dubrovnik, Split, baš volim vašu zemlju. Zagreb je lijep grad, vrlo cool, mladi su ljudi ovdje, ima ih dosta, imate puno žena. I žene su vam lijepe i mlade, ne znam, možda sam bio u takvom okruženju. Mladost u Zagrebu vlada, takav mi je neki dojam. Piva vam je dobra, stvarno je. Ljudi su dosta druželjubivi i stvarno mi se ovdje sviđa".

Dotaknuo se i navijača. Rekli smo mu kako Borussia Dortmund ima jaku podršku u Zagrebu, dosta je ultrasa došlo iz Njemačke. Je li takva brojka uobičena za navijače Borussije?

"Je, uobičajena je i normalna tolika brojka. Možda ne znate, ali ljudi u Njemačkoj, navijači, bojali su se doći u Zagreb zbog Bad Blue Boysa, za dosta njih je ovo bilo rizično gostovanje, vidimo to i po policiji u gradu. Brojka bi bila i veća da nije tako. U drugim zemljama poput Španjolske ili Engleske više navijača Borussije ide nego što je to u Zagrebu bio slučaj. Dosta ih je strepilo, pitalo se uopće da li da idemo u Zagreb."

I kraj dotaknuo se Patrick Berger i korupcije u Hrvatskoj, odbjeglog kriminalca i bjegunca Zdravka Mamića, vječnog derbija Dinama i Hajduka i rivalstva BBB-ovaca i Torcide

"Jesam, loše vijesti daleko se čuju, znate kako se kaže. Upoznat sam sa stvarima koje je radio Zdravko Mamić, ali njega više nema ovdje, ako se ne varam. Da vam budem iskren, sviđa mi se navijačka strast u Hrvatskoj koju imate, to je sjajno, ali za mene je ponekad malo too much. U Njemačkoj je poznat derbi Dinama i Hajduka i rivalstvo Bad Blue Boysa i Torcide. Veliki su to rivali".

Baš je u nedjelju na rasporedu vječni derbi Hajduka i Dinama u Splitu, rekli smo Patricku...

"Znam to, isto je u nedjelju najveći njemački derbi Borussia i Bayern u Munchenu, a Dinamo gostuje u Splitu. Eto, sličnost je u tome, recimo, ali što se općenito tiče korupcije u Hrvatskoj, nadam se da će stvari po tom pitanju u Hrvatskoj biti bolje".

