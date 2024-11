Dinamo je u srijedu navečer izgubio od Borussije Dortmund u 5. kolu Lige prvaka. Na Maksimiru je na kraju završilo 3-0. Atmosfera na stadionu je bila fantastična. Bili smo na pressici nakon utakmice i Nenadu Bjelici postavili četiri ključna pitanja.

Prvo je naše pitanje bilo je li Nenad Bjelica pogriješio što je Špikića, Pjacu i Kulenovića uveo tek u drugom dijelu?

"Dobro, možda i jesam, pogreške su sastavni dio mog posla i mi smo mislili s ovim igračima da ćemo doći do dobrog rezultata. Jednostavno smo procijenili da protiv Borussije Dortmund moramo igrati s petoricom u obrani jer imaju izuzetno kvalitetne i brze igrače po bokovima. Ta petorka je stajala na početku i ta petorka nam je davala dosta dobre rezultate protiv Monaca i RB Salzburga i onda smo slagali prema naprijed momčad. S obzirom da nismo imali napadača odlučili smo se za ovu momčad koju smo se odlučili i kažem, u nekim fazama utakmice je to dosta dobro izgledalo, a da li je greška ili ne, teško mi je to govoriti što bi bilo kad bi bilo, to je jako jako teško".

Što je Nenad Bjelica rekao svojim igračima u svlačionici na poluvremenu.

"Ništa, samo sam im rekao plan za drugo poluvrijeme."

Kakav je plan bio?

"Plan je bio za nastavak utakmice da probamo držati aktivan rezultat još 10-15 minuta i onda pokušati uvesti tri - četiri svježa igrača i probati pritisnuti suparnika još više, ali vidjeli ste kad prebacite sve u 4 naprijed na velikom terenu protiv ovih igrača je to jako teško. Kažem, ne možeš 90 minuta tako riskirati, a možeš 20-30 minuta utakmice. To je bio plan za drugo poluvrijeme, ali šteta da smo dobili gol u trenutku kad smo mi imali loptu, krenuli u polukontru, izgubimo loptu i onda se još kod tog šuta mladi Branko Pavić okliznuo. Vjerojatno da se nije okliznuo bi bio u bloku svom igraču, ali Bože moj, to je nogomet i prihvaćamo to kako i je i idemo dalje".

Kad pogledamo cijelu situaciju s ozljedama, s rosterom i svim, je li Nenad Bjelica zabrinut prije derbija u Splitu?

"Ne".

