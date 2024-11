Dinamo opasno visi, ali je ipak ispred velikana: Pogledajte tablicu Lige prvaka

Ovim porazom, Dinamo je ostao na sedam osvojenih bodova i sada zauzima 23. mjesto u ukupnom poretku skupine, odmah iza Real Madrida i PSG-a.

Unatoč ovom neuspjehu, Modri i dalje drže poziciju koja ih vodi u doigravanje za plasman u osminu finala. I to ispred PSG-a i Real Madrida. Naime, osam najboljih momčadi iz skupina direktno ulazi u osminu finala, dok ekipe od devetog do 24. mjesta idu u dodatne kvalifikacije za taj krug. Momčadi koje završe na 25. do 36. mjestu završavaju svoju europsku sezonu.

U sljedećem kolu Dinamo će dočekati Celtic u utakmici koja bi mogla biti odlučujuća za njihov nastup u nokaut-fazi. Pobjedom protiv Škota, Dinamo bi mogao doći do deset osvojenih bodova, što bi prema nekim procjenama moglo biti dovoljno za dodatni napredak u Ligi prvaka.

