Čudesan gol hrvatskog nogometaša postao internetski hit

Žalgiris je pred svojim navijačima poražen od Trakaija s 1:2, a jedini je pogodak za momčad iz Vilniusa postigao je Švrljuga u 87. minuti. Bio je to gol koji nitko tko je bio na utakmici neće tako brzo zaboraviti.

Švrljuga je zabio iz voleja, iskosa s lijeve strane, gotovo iz mrtvog kuta. Mnoge je taj pogodak odmah podsjetio na onaj velikog Nizozemca Marca van Bastena u finalu Europskog prvenstva 1988. protiv Sovjetskog Saveza.

Inače, 29-godišnji Švrljuga je karijeru počeo u Pomorcu iz Kostrene, potom je tri sezone igrao u Istri, pa dvije u Rijeci, a od 2012. je u Žalgirisu.