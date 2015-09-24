{NOINDEX-NOFOLLOW} POPUT VAN BASTENA: Čudesan gol hrvatskog nogometaša postao internetski hit - Net.hr
POPUT VAN BASTENA: /

Čudesan gol hrvatskog nogometaša postao internetski hit

Čudesan gol hrvatskog nogometaša postao internetski hit
Foto: Screenshot

Nekadašnji nogometaš Rijeke Andro Švrljuga postao je internetski hit zbog fantastičnog pogotka koji je postigao u srijedu u zaostalom dvoboju 18. kola litavskog prvenstva.

24.9.2015.
17:12
Sportski.net
Screenshot
Žalgiris je pred svojim navijačima poražen od Trakaija s 1:2, a jedini je pogodak za momčad iz Vilniusa postigao je Švrljuga u 87. minuti. Bio je to gol koji nitko tko je bio na utakmici neće tako brzo zaboraviti.

Švrljuga je zabio iz voleja, iskosa s lijeve strane, gotovo iz mrtvog kuta. Mnoge je taj pogodak odmah podsjetio na onaj velikog Nizozemca Marca van Bastena u finalu Europskog prvenstva 1988. protiv Sovjetskog Saveza.

Inače, 29-godišnji Švrljuga je karijeru počeo u Pomorcu iz Kostrene, potom je tri sezone igrao u Istri, pa dvije u Rijeci, a od 2012. je u Žalgirisu.

