Ponovno na travnjaku: Nakon sedam mjesec pauze vraća se zvijezda Bayerna

Ponajbolji igrač Bayerna Jamal Musiala ‌(22), koji je pauzirao sedam mjeseci zbog teške ozljede, mogao bi zaigrati u subotu u prvenstvenom susretu protiv RB Leipziga, izjavio je u petak trener "Bavaraca" Vincent Kompany.

Musiala se je ozlijedio u srpnju prošle godine tijekom Svjetskog klupskog prvenstva, kada mu je u sudaru s vratarom PSG-a Gianluigijem Donnarummom pukla lisna kost te su mu oštećeni ligamenti skočnog zgloba lijeve noge.

"Ako danas sve prođe dobro Musiala će biti s nama. Ne očekujem da odmah bude igrač koji donosi prevagu, već da se polako integrira u momčad te da u određenom trenutku bude na sto posto. Kad se vraćate nakon duge pauze cijenite stvari više negoli prije. Kod Musiale vidim puno pozitivne energije nakon izlaska iz mračnog tunela", rekao je Kompany.

Musiala je prošle sezone u dresu Bayerna upisao 21 pogodak i 8 asistencija. Unatoč njegovom izostanku njemački prvak dominira u Bundesligi, upisao je 15 pobjeda u 17 kola uz impresivnu gol-razliku 66-13. Drugoplasirana Borussia Dortmund zaostaje 11 bodova za Bayernom.

Njegov povratak znači puno i za njemačku reprezentaciju. Musiala je u dresu "Elfa" u 40 susreta zabio osam golova i tome je dodao isto toliko asistencija.

