Plasirali smo se na Europsko prvenstvo. Ali s kim igramo i gdje, to se još ne zna. No dok se čeka ždrijeb - u Njemačku, koja je domaćin Eura - žele gotovo svi, pa kako i kada do ulaznice, piše Danas.hr.

Još uvijek su vrijeme i mjesto nepoznati. Protivnici, također nepoznati. Ali jedna stvar je dobro poznata.

"Da, ići ćemo. Nije bilo opcije od Francuske, od tada čekamo", kaže Albert iz Zagreba.

"Sigurno bih volio, ako nađem neku opciju, išao bih podržati reprezentaciju", kaže Dino iz Pule.

Od sredine lipnja, dakle - svi putovi vode u Njemačku. Počinje Europsko nogometno prvenstvo -i doslovno će milijuni navijati za Vatrene. Što ih čeka?

"Slično Rusiji, sličnije Nizozemskoj ovo ljeto, znači invazija", kaže povjerenik za ulaznice HNS-a, Nikša Martinac.

Prije invazije u Njemačkoj, treba doći do ulaznice. Od prvog prosinca potreban vam je OIB, UEFA-ina službena stranica - i puno strpljenja.

"Sad je UEFA fiksirala za sve reprezentacije, navijači će imati 10 tisuća ulaznica svaku utakmicu grupne faze. Kasnije se to mijenja u nokaut fazi. Naši navijači će to moć kupiti od UEFA-e na način, da će od 01. prosinca krenuti prijave za ždrijeb, završetak prijave je 12.prosinca. Treba naglasiti da je nebitan redoslijed prijava, tako da ne moraju svi skakat 1. prosinca se prijaviti", dodaje Martinac.

Dakle, prije samog ždrijeba za nogometno prvenstvo, ide ždrijeb za same ulaznice. Jeste li je uspjeli ugrabiti, nećete doznati odmah - već u siječnju. Ali, i ako se ne dočepate stadiona u Njemačkoj - u svakom gradu gdje budu igrali Modrić i društvo - bit će i službena fan zona. Slično će biti i za sve koji ostanu u Hrvatskoj.

"Tradicionalno, na zagrebačkom trgu, ponajveća fan zona u ovom dijelu Europe. Eminentni hrvatski izvođači, tako da potvrđujemo Zagreb, a radimo na tome da isto bude i u Dubrovniku, Splitu, Osijeku i drugim gradovima", kaže Tomislav Mileis, navijač udruga CFE Mi Hrvati.

Interes je golem, a Njemačka je relativno blizu. Cijene ulaznica kreću se od 30 eura za najjeftinija mjesta do 1000 eura - za finale. EURO 2024. 13. je veliko natjecanje Vatrenih, njihovo sedmo europsko prvenstvo. Bit će i rekordno po broju navijača. Najmasovnije dosad.

"Teško je prognozirati brojke, samo pogledajte koliko ima Hrvata u Berlinu, Stuttgartu, Frankfurtu, sad zbrojite sve ove koji će doći, na stadion i oko njega. Ovo će biti najbrojnije prvenstvo od strane navijača hrvatske reprezentacije", dodaje Mileis.

Koji će okupirati neke od 10 njemačkih gradova. Berlin, München, Dortmund, Stuttgart Gelsenkirchen, Frankfurt, Hamburg, u kojem je i ždrijeb 2. prosinca, Düsseldorf, Köln, Leipzig. Gdje god reprezentacija dođe, Milan i ostali navijači iz dijaspore - bit će ondje.

"Živim za to, to je moj život. Veselim se Europskom prvenstvu najviše zbog Luke Modrića. Nekako bi volio da ovo Europsko prvenstvo ostane u znaku Luke, i daj Bože da budemo prvaci da dignemo to zlato, da se veselimo svi", poručuje Milan Katanušić iz Mainza.

Jer nakon ruskog srebra, katarske bronce - jedino nedostaje njemačko zlato.

