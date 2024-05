NAVALA / U prodaji dodatne ulaznice za EURO, preko 500 tisuća navijača čeka u redu

Ulaznice u prodaji uključuju one koje su ponuđene za preprodaju tijekom ožujka i travnja, one koje su postale raspoložive nakon konačnog dovršetka konfiguracije stadiona te one koje osiguravaju mjesta s ograničenim pogledom, po nižoj cijeni