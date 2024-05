'IZGLEDA POMALO LUDO' / Odlučio pješke krenuti na put od 1500 kilometara: Objasnio koji cilj stoji iza ovog pothvata

Nevjerojatna navijačka priča dolazi nam iz Škotske. 20-godišnji Craig Ferguson odlučio se pješke krenuti na više od 1500 kilometara dug put od Glasgowa do Munchena. U Njemačku se nada stići za nešto više od mjesec dana kada njegova reprezentacija na slavnoj Allianz Areni protiv domaćina otvara Europsko nogometno prvenstvo. Mladi Ferguson obučen u tradicionalni škotski kilt potpuno je sam na put krenuo ispred stadiona svoje reprezentacije, Hampden Parka. Pozdravila ga je okupljena masa, a on je objasnio koji cilj stoji iza ovog pothvata. "Znam da izgleda pomalo ludo površno gledano, ali kad sam o tome razmišljao na dubljoj razini, razmislio sam što bih sve mogao pokrenuti kada napravim ovaj izazov. Mislim da je podizanje svijesti o mentalnom zdravlju muškaraca problem koji mi je jako prirastao srcu, a poznajem i stotine tisuća takvih ljudi diljem zemlje, pa sam mislio da ću ovo učiniti kako bih prikupio što je moguće više novca za Brothers In Arms, dobrotvornu udrugu za mentalno zdravlje muškaraca sa sjedištem ovdje u Glasgowu čiji je cilj spriječiti samoubojstva muškaraca tako da sam pomislio kako to moram učiniti", rekao je Ferguson