Poljaci rade veliku promjenu za Hrvatsku! Njihova zvijezda poručila: 'Modrić je moj uzor'

Hrvatska nogometna reprezentacija će u utorak (20.45 sati) na Nacionalnom stadionu u Varšavi protiv Poljske odigrati utakmicu 4. kola Lige nacija, a uoči tog dvoboja poljski izbornik Michal Probierz donio je odluku da će utakmicu započeti s Marcinom Bulkom kao vratarom.

Nakon što je Wojciech Szczesny odlučio završiti svoju reprezentativnu karijeru, Probierz je odlučio rotirati vratare te dati podjednaku priliku Lukaszu Skorupskom i Marcinu Bulki.

Bulka je bio vratar u prvom kolu Lige nacija, kad je Poljska slavila sa 3-2 protiv Škotske na gostovanju u Glasgowu, a Skorupski je branio protiv Hrvatske u Osijeku i protiv Portugala u subotu u Varšavi. U Osijeku nije uspio zaustaviti maestralan udarac Luke Modrića kojim je Hrvatska došla do tri boda, a Portugalci su ga svladali čak triput.

"Često me pitaju zašto se ne odlučim za jednog vratara. Odlučili smo se rotirati da ne bismo došli u situaciju kakvu smo imali s Wojciechom Szczęsnyjem, u kojoj je jedan vratar imao 100 nastupa, a drugi 11. Iskoristit ćemo ovu priliku da vratari skupljaju iskustvo i od toga imaju koristi. Zato će sutra protiv Hrvatske braniti Bulka", rekao je poljski izbornik u ponedjeljak na konferenciji za medije u Varšavi.

Za 25-godišnjeg vratara Nice ovo će biti treći reprezentativni nastup. Debitirao je u studenom 2023. na prijateljskoj utakmici protiv Latvije (2-0), a natjecateljski debi je imao na Hampden Parku gdje je u pobjedi Poljske (3-2) protiv Škota primio dva gola i bio je najlošije ocijenjen poljski igrač na toj utakmici.

Probierz je novinarima otkrio i što bi njegova momčad trebala napraviti kako se ne bi ponovila loša predstava Poljske iz prvog dvoboja s Hrvatskom, a posebno se kritički osvrnuo na igru u obrani.

"Moramo spriječiti Hrvate da nam se ubacuju u međuprostore. To jako dobro čine s Joškom Gvardiolom koji se odlično snalazi s loptom u nogama. Isto vrijedi za Luku Modrića, koji je iznimno raznovrstan. Svakako moramo biti puno čvršći u fazi obrane. Prvi pogodak kakav smo primili protiv Portugala ne bi nam se trebao događati na ovoj razini", rekao je Probierz koji će protiv Hrvatske imati skraćenu rotaciju, jer su zbog bolesti i ozljeda otpali Sebastian Walukiewicz i Jakub Piotrowski.

Poljski izbornik nije odlučio pozivati dodatne kandidate kao zamjene, iako ima i dodatnih problema u momčadi.

"Još su dvojica igrača pod upitnikom i čekat ćemo do zadnjeg treninga s odlukom hoćemo li ih koristiti."

Zielinski biranim riječima o Modriću

Iako će Poljska igrati u oslabljenom sastavu, veznjak milanskog Intera Piotr Zielinski uvjeren je da će on i suigrači biti konkurentni te u boljem izdanju protiv Hrvatske nego što su bili prije mjesec dana u Osijeku.

"Odmah nakon Portugala smo se okrenuli ovoj utakmici koja nije važna samo za nas već je ključna za plasman u Ligi nacija", rekao je Zielinski te obećao pobjedu.

"Vjerujem da ćemo pobijediti. Učinit ćemo sve da se to dogodi. Što točno moramo promijeniti? Vidjet ćete u utorak. Hrvati su snažna i moćna momčad, ali možemo biti uspješni protiv njih. Imamo kvalitetu, imamo dobre igrače. Igramo kod kuće i moramo nametnuti svoj stil igre. Uvjeren sam da ćete u utorak vidjeti momčad koja želi pobijediti."

Na kraju svojeg izlaganja, Zielinski se osvrnuo i na izravnog suparnika s druge strane, hrvatskog kapetana Luku Modrića.

"Sve u njegovoj igri me oduševljava. On je jedan od najboljih veznih igrača posljednjih godina, osvojio je Zlatnu loptu i redovito osvaja Ligu prvaka. Takvom igraču nemate što reći. Njegova igračka inteligencija je na najvišoj razini. Iako mu je 39 godina, ima ga po cijelom terenu. Utakmica u Osijeku pokazala je koliko je ključna njegova uloga u hrvatskoj reprezentaciji. Modrić trči na sve strane i povlači sve za sobom, pokreće napade. On je moj igrački uzor", zaključio je najbolji poljski veznjak.

