'Pola Europe' pohrlilo u Zagreb po nebrušene dijamante

'Pola Europe' pohrlilo u Zagreb po nebrušene dijamante
Foto: Sime Zelic/pixsell

Osim Mlačića, u “izlogu” su Sergi Dominguez, Šimun Hrgović, Luka Hodak, Cardoso Varela...

4.12.2025.
14:52
Sportski.net
Sime Zelic/pixsell
Subotnji derbi između Dinama i Hajduka bit će povijesno mlad, a zbog te činjenice brojni europski skauti pohrlili su u Zagreb kako bi uživo gledali svoje potencijalne transfer-mete.

Kako pišu Sportske novosti, dolazak na utakmicu Dinama i Hajduka do četvrtka su najavili skauti Liverpoola, Barcelone, Milana, Intera, Olympique Marseillea, Newcastlea i brojnih drugih klubova. Ovaj podatak ne treba čuditi budući da se očekuje da će sastavi oba kluba biti krcati mladim talentima, uključujući i Branimira Mlačića, za kojeg je Inter već poslao ponudu, pa možda Nerazzurri dolaze na Maksimir završiti posao i dogovoriti se sa sportskim direktorom Hajduka Goranom Vučevićem.

Osim Mlačića, igrači koji su u “izlogu” su Sergi Dominguez, Šimun Hrgović i Luka Hodak, ali znamo da se aktivno prate i Bruno Durdov, Cardoso Varela, Niko Sigur i drugi.

 

   

 

      Tablice omogućuje Sofascore

   

 

HajdukDinamoHnlVjecni DerbiLiverpoolInterFc BarcelonaAc Milan
najčitanije
