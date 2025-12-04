'Pola Europe' pohrlilo u Zagreb po nebrušene dijamante

Subotnji derbi između Dinama i Hajduka bit će povijesno mlad, a zbog te činjenice brojni europski skauti pohrlili su u Zagreb kako bi uživo gledali svoje potencijalne transfer-mete.

To view this video please enable JavaScript, and consider upgrading to a web browser that supports HTML5 video

Kako pišu Sportske novosti, dolazak na utakmicu Dinama i Hajduka do četvrtka su najavili skauti Liverpoola, Barcelone, Milana, Intera, Olympique Marseillea, Newcastlea i brojnih drugih klubova. Ovaj podatak ne treba čuditi budući da se očekuje da će sastavi oba kluba biti krcati mladim talentima, uključujući i Branimira Mlačića, za kojeg je Inter već poslao ponudu, pa možda Nerazzurri dolaze na Maksimir završiti posao i dogovoriti se sa sportskim direktorom Hajduka Goranom Vučevićem.

Osim Mlačića, igrači koji su u “izlogu” su Sergi Dominguez, Šimun Hrgović i Luka Hodak, ali znamo da se aktivno prate i Bruno Durdov, Cardoso Varela, Niko Sigur i drugi.

Tablice omogućuje Sofascore

POGLEDAJTE VIDEO: Talijanski velikan i biser Bijelih dogovorili uvjete: Evo što se čeka do konačnog transfera