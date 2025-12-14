Spasitelj Kocaelispora! Petković u 96. minuti utišao Karagumruk

Hrvatski napadač Bruno Petković spasio je Kocaelispor poraza na gostovanju kod Karagumruka postigavši u šestoj minuti nadoknade gol za 1-1.

Domaćin je poveo u 65. minuti golom Davida Fofane, a izjednačio je Petković u šestoj minuti nadoknade na asistenciju Hrvoja Smolčića.

Bivši branič Rijeke je uposlio bivšeg napadača Dinama koji je sjajno prevario dva suparnička igrača, a potom svladao hrvatskog golmana Ivu Grbića. Bio je to njegov peti gol u desetom nastupu.

Petković je ušao u igru u 68. minuti, dok su Smolčić i Grbić odradili cijeli susret.

Kocealispor je trenutačno osmi sa 20 bodova, dok je Karagumruk posljednji s devet bodova. Vodi Galatasaray sa 39 bodova.

