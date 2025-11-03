Pogledajte što je UEFA objavila: Dinamo se našao u odabranom društvu

Na službenom X profilu Europske lige UEFA je objavila popis klubova koji su nakon početna tri kola Europske lige i dalje neporaženi.

U odabranom društvu pronašao se i hrvatski predstavnik Dinamo, koji se u Europskoj ligi nalazi na četvrtom mjestu nakon što je pobijedio turski Fenerbahče 3:1 i izraelski Maccabi iz Tel Aviva istim rezultatom te odigrao 1:1 na nezgodnom gostovanju u Skandinaviji kod švedskog Malmöa. Modri u sljedećem susretu dočekuju španjolsku Celtu Vigo, čime žele ostati neporaženi. Taj susret je na rasporedu u četvrtak u 18:45, a igra se u Zagrebu.

Osim Dinama, u tom društvu su još danski Midtjylland, portugalska Braga i francuski Lyon — svi s po tri pobjede u tri kola, kao i Viktorija Plzeň, Freiburg, Ferencváros i Real Betis.

Which clubs will remain unbeaten after Matchday 4? 🤔#UEL pic.twitter.com/W2957oCjH7 — UEFA Europa League (@EuropaLeague) November 3, 2025

