Pogledajte što je Đalović objavio i zabranio komentiranje! Ultrasi Maribora ga žestoko 'oprali'

Radomir Đalović otišao je iz Maribora nakon samo 16 dana na klupi tamošnjeg prvoligaša.

Otišao je bivši trener Rijeke nakon tučnjave igrača na treningu tijekom koje je, kako se neslužbeno tvrdi, i sam dobio udarac.

O cijelom se incidentu oglasila i navijačka skupina koja prati Maribor, Viole.

"Sutra igramo u Celju. Napuhavanje i pumpanje "gnojvinara" pred važnim utakmicama već je konstanta. Treba, međutim, razumjeti da nije sve onako kako se govori i prikazuje. Nećemo naširoko i nadugačko pisati što se zapravo događalo, ali treba znati da je za odlazak trenera (iako ne odobravamo tučnjavu na treningu) kriv trener sam! Zapravo smo mišljenja da je samo čekao priliku za odlazak. Iako su mu ispunjeni svi zahtjevi i želje, neke čak i ekscesne, njegovo ponašanje je potpuno neprofesionalno i sramotno. Svima koji su već u klubu i onima koji će tek doći poručujemo da za takve cmizdravce kao što je "Žalović" u našem svetom klubu nema mjesta! Kod nas su prihvatljivi samo borbenost i srce", napisano je na Facebook profilu navijača Maribora.

Nakon svega, sada se oglasio i sam Đalović.

"Hvala NK Maribor, želim vam puno uspjeha i sreće u budućnosti", napisao je na svom Instagramu uz emotikone ljubičastog srca te nogometne lopte, ali i ukidanje opcije komentiranja.

