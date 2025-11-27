FREEMAIL
BAR POKUŠAVA /

Pogledajte s čime hrvatski napadač muči nekadašnju veliku zvijezdu Premier lige

Pogledajte s čime hrvatski napadač muči nekadašnju veliku zvijezdu Premier lige
Foto: Meng Gao/alamy/profimedia

U posljednjih nekoliko dana izašli su videi u kojima se Lingard druži s hrvatskim napadačem Markom Dugandžićem, koji ga uči hrvatski.

27.11.2025.
7:45
Sportski.net
Meng Gao/alamy/profimedia
Nekadašnja zvijezda Manchester Uniteda Jesse Lingard danas igra u Južnoj Koreji. U Seul je igrač s više od dvjesto nastupa za 'Crvene vragove' prešao prije više od godinu dana, a iako su mnogi mislili da će se nekad velika nada engleskog nogometa tamo ugasiti, on je našao novu vatru.

Lingard (32) uživa u Koreji. Ove je sezone zabio deset golova i dodao tri asistencije u 34 utakmice, a izgleda da mu poprilično dobro ide i izvan terena. Naime, u posljednjih nekoliko dana izašli su videi u kojima se Lingard druži s hrvatskim napadačem Markom Dugandžićem. Pitate se o čemu bivši napadač Osijeka i krilo Manchester Uniteda mogu razgovarati? Pa eto, Dugandžić Jessea uči – hrvatski jezik. Poslušajte kako se Jesse muči s izgovorom naših riječi.

 

Jesse LingardPremier LeagueManchester UnitedHrvatski Jezik
