Pogledajte s čime hrvatski napadač muči nekadašnju veliku zvijezdu Premier lige

Nekadašnja zvijezda Manchester Uniteda Jesse Lingard danas igra u Južnoj Koreji. U Seul je igrač s više od dvjesto nastupa za 'Crvene vragove' prešao prije više od godinu dana, a iako su mnogi mislili da će se nekad velika nada engleskog nogometa tamo ugasiti, on je našao novu vatru.

Lingard (32) uživa u Koreji. Ove je sezone zabio deset golova i dodao tri asistencije u 34 utakmice, a izgleda da mu poprilično dobro ide i izvan terena. Naime, u posljednjih nekoliko dana izašli su videi u kojima se Lingard druži s hrvatskim napadačem Markom Dugandžićem. Pitate se o čemu bivši napadač Osijeka i krilo Manchester Uniteda mogu razgovarati? Pa eto, Dugandžić Jessea uči – hrvatski jezik. Poslušajte kako se Jesse muči s izgovorom naših riječi.

Never thought I would see Jesse Lingard trying to speak in Croatian 😂 pic.twitter.com/WIOGj68tu6 — Croatian Football 🇭🇷 (@croatiafooty2) November 26, 2025

Marko Dugandžić teaching Jesse Lingard Croatian is something I never expected to see on my timeline. pic.twitter.com/N2Opp5aoXJ — TheCroatian (@TheCroatian_) November 25, 2025

