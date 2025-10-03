Pogledajte prilog oduševljene UEFA-e o Dalićevom Golfu jedinici: 'Posebno draga priča'

Zlatko Dalić glavna je tema novog priloga iz UEFA-e. Krovna europska nogometna organizacija pozabavila se pričom o hrvatskom izborniku.

"Posebno su mi važni dres s prve utakmice u povijesti hrvatske reprezentacije, protiv SAD-a 1990. godine, odnosno dres koji je nosio Milan Badelj na mojoj prvoj utakmici u ulozi izbornika Vatrenih, protiv Ukrajine. Za mene je to jako važno i vezano, povijest: počeci hrvatske reprezentacije i moji počeci u hrvatskoj reprezentaciji."

"Pa ipak, najvažniji dres je onaj koji sam dobio na dar od Marija Mandžukića, a nosio ga je u polufinalu Svjetskog prvenstva 2018. godine protiv Engleske u Moskvi. U tom dresu Mario je protiv Engleske u 109. minuti zabio najvažniji gol u povijesti reprezentacije, gol koji nas je odveo u finale Svjetskog prvenstva", rekao je Dalić u spomenutom prilogu.

Priča o Golfu jedinici

Video o Daliću i hrvatskoj reprezentaciji počinje pričom o jednom starom golfu 'jedinici', obojenom hrvatskom šahovnicom i ukrašenom potpisima hrvatskih reprezentativaca, koji je dugi niz godina pratio hrvatsku reprezentaciju diljem Europe.

Poslije razornog potresa 2020. godine pokrenuta je humanitarna akcija 'Vratimo palčiće u Petrovu', Splićanin Zoran Anić na aukciju stavio svoj jedinstveni automobil, a Zlatko Dalić ponudio najviše i postao njegov novi vlasnik.

"Ovaj Golf je meni posebno draga priča, pratio je hrvatsku reprezentaciju od njenih osnutaka. Kad je bio potres pokrenuta je humanitarna akcija i kad je trebalo pomoći ja sam se uključio. Dao sam najvišu ponudu i dobio Golfa u toj humanitarnoj akciji. Ljubav i emocija koje me vežu za ovu reprezentaciju nemaju nikakvu cijenu", naglasio je Dalić u prilogu.

