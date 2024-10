Pogledajte kako je Barcelonin trojac deklasirao Real: Modrić ne pamti takav poraz

A dvije minute kasnije novi šok i opet on - Lewandowski. Kraljevi nisu imali odgovor za Poljaka

Barcelona će dugo pamtiti ovaj El Clasico. Na stadionu mrskoga rivala deklasirali su Kraljeve s 4-0. Briljirao je BArcelonin napdački torjac, Lewandowski je zabio prva dva pogotka, Yamal treći,a točku na i stavio je Raphinha pogotkom u 85. minuti. Nije to najveći poraz Reala u El Clasicu na vlastitome terenu. Katalonci su bili okrutniji 19754. kad je pala petarda. Realu nisu pomogli ni Vinicius ni Mbappe, kojega su baš išla zaleđa zbog čega su mu poništena dva gla. Luka Modrić ušao je s klupe i probudio momčad, no to nije bilo dovoljno. Jednostavno loša crna noć za Real, a velika pobjeda za poletnu Barcelonu