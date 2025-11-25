Pogledajte kako izgleda noga Matea Kovačića nakon operacije: Hoće li uopće ići na SP?

Mateo Kovačić nikako da se dočeka na noge u novoj sezoni. Doslovno i figurativno jer je nakon prve ozljede i djelomičnog oporavka stiglo pogoršanje koje je je zahtijevalo novu operaciju.

Hvatli su se za glavu istovremeno Pep Guardiola i Zlatko Dalić koji su svjesni kako su ostali bez Matea na još otprilike četiri mjeseca. Guardiola je izjavio kako će čekati Matea za završnicu prvenstva kada će im itekako trebati, a Dalić je pak izrazio nadu da Mateo bude s reprezentacijom u ožujku na američkoj turneji kada bi Hrvatska trebala igrati protiv Kolumbije i Brazila.

Kovačić je na Instagram Storyju objavio fotografiju iz kampa Manchester Cityja na liječničkom pregledu i rehabilitaciji. Fotografiju pogledajte OVDJE.

"Sretan sam što sam ponovno u klupskom kampu", napisao je uz fotografiju na kojoj je dobro raspoložen i koja svakako budi nadu da će se Mateo oporaviti na vrijeme kako bi potpuno zdrav dočekao 32. rođendan u svibnju i bio jedan od ključnih igrača Hrvatska na Svjetskom prvenstvu.