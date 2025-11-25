FREEMAIL
OBJAVIO FOTOGRAFIJU

Pogledajte kako izgleda noga Matea Kovačića nakon operacije: Hoće li uopće ići na SP?

Pogledajte kako izgleda noga Matea Kovačića nakon operacije: Hoće li uopće ići na SP?
Foto: Matija Habljak/pixsell

Guardiola je izjavio kako će čekati Matea za završnicu prvenstva

25.11.2025.
16:51
Sportski.net
Matija Habljak/pixsell
Mateo Kovačić nikako da se dočeka na noge u novoj sezoni. Doslovno i figurativno jer je nakon prve ozljede i djelomičnog oporavka stiglo pogoršanje koje je je zahtijevalo novu operaciju. 

Hvatli su se za glavu istovremeno Pep Guardiola i Zlatko Dalić koji su svjesni kako su ostali bez Matea na još otprilike četiri mjeseca. Guardiola je izjavio kako će čekati Matea za završnicu prvenstva kada će im itekako trebati, a Dalić je pak izrazio nadu da Mateo bude s reprezentacijom u ožujku na američkoj turneji kada bi Hrvatska trebala igrati protiv Kolumbije i Brazila. 

Kovačić je na Instagram Storyju objavio fotografiju iz kampa Manchester Cityja na liječničkom pregledu i rehabilitaciji. Fotografiju pogledajte OVDJE

"Sretan sam što sam ponovno u klupskom kampu", napisao je uz fotografiju na kojoj je dobro raspoložen i koja svakako budi nadu da će se Mateo oporaviti na vrijeme kako bi potpuno zdrav dočekao 32. rođendan u svibnju i bio jedan od ključnih igrača Hrvatska na Svjetskom prvenstvu. 

