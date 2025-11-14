FREEMAIL
MAJSTORSKI /

Pogledajte trenutak koji je bacio u očaj čitavu Srbiju

Pogledajte trenutak koji je bacio u očaj čitavu Srbiju
Foto: Matthieu Rondel/afp/profimedia

Albanci su protiv Andore pokazali školsko umijeće izlaženja u tranziciju

Silvijo Maksan
Sport naš svagdašnji nije samo fraza. Na Net.hr-u od 2014.
14.11.2025.
10:33
Matthieu Rondel/afp/profimedia
Albanska nogometna reprezentacija osigurala je u četvrtak nastup u dodatnim kvalifikacijama za Svjetsko prvenstvo 2026. minimalnom pobjedom 0-1 protiv Andore.

Hrvatsku nogometnu reprezentaciju i kvalifikacije za SP 2026. možete gledati na kanalu NOVE TV na platformi VOYO

Gol odluke pao je u 67. minuti, kada je strijelac bio Asslani nakon asistencije bivšeg igrača Lokomotive Myrta Uzunija. Albanci su povukli sjajnu akciju i u 4 poteza matirali Andoru. Bila je to školska izrađena akcija kojoj se treba diviti. 

OVDJE pogledajte pogodak Albanije. 

Albancima je za drugo mjesto u skupini K trebala i pomoć Engleza, koji su svladali Srbiju 2-0 i tako im otvorili put prema doigravanju, te Srbiju izbacio iz igre za Svjetsko prvenstvo. Kolo prije kraja Albanija ima četiri boda više od Srbije i Orlovi su grubo prizemljeni. Po tko zna koji puta... 

Tekstualni prijenos utakmice Hrvatska - Farski otoci od 20.45 možete pratiti na portalu Net.hr. 

Za spomenuti kako su se pretposljednjem kolu skupine K igrale najvažnije utakmice. Engleska je zadržala stpostotni učinak  domaćom 2-0 pobjedom protiv Srbije na Wembleyju do koje je stigla golovima Sake (28) i Ezea (90). Engleska je još u listopadu osigurala SP, sada ima 21 bod, odnosno sedam više od Albanije. 

Tablice omogućuje Sofascore

POGLEDAJTE VIDEO: Igor Pamić ekskluzivno u podcastu Net.hr Maksanov korner otkriva dosad nepoznate detalje iz života i karijere

AlbanijaSrbijaNogomet
