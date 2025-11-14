Pogledajte trenutak koji je bacio u očaj čitavu Srbiju

Albanska nogometna reprezentacija osigurala je u četvrtak nastup u dodatnim kvalifikacijama za Svjetsko prvenstvo 2026. minimalnom pobjedom 0-1 protiv Andore.

Gol odluke pao je u 67. minuti, kada je strijelac bio Asslani nakon asistencije bivšeg igrača Lokomotive Myrta Uzunija. Albanci su povukli sjajnu akciju i u 4 poteza matirali Andoru. Bila je to školska izrađena akcija kojoj se treba diviti.

Albancima je za drugo mjesto u skupini K trebala i pomoć Engleza, koji su svladali Srbiju 2-0 i tako im otvorili put prema doigravanju, te Srbiju izbacio iz igre za Svjetsko prvenstvo. Kolo prije kraja Albanija ima četiri boda više od Srbije i Orlovi su grubo prizemljeni. Po tko zna koji puta...

Za spomenuti kako su se pretposljednjem kolu skupine K igrale najvažnije utakmice. Engleska je zadržala stpostotni učinak domaćom 2-0 pobjedom protiv Srbije na Wembleyju do koje je stigla golovima Sake (28) i Ezea (90). Engleska je još u listopadu osigurala SP, sada ima 21 bod, odnosno sedam više od Albanije.

