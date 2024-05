Igor Pamić je u razgovoru za Net.hr 22. veljače kazao sljedeće:

'Hvala dragom Bogu, Svevišnjem na nebu, što su se Bad Blue Boysi zainatili, skupili, aktivirali, "probudili", eksplodirali i digli još više kao grupa. Boysi bi u suštini mogli donijeti tu prevagu, biti prevaga, ne samo protiv Betisa danas nego i općenito u prvenstvu. Jer, takva je jedna dobra energija, pozitiva, pogotovo za mlade igrače i one koji su tek došli u Dinamo, koji su ušli u taj žrvanj i nesigurni su možda još malo, to je za njih jako bitno znate, a Boysifilaju igrače vjerom i navijanjem i kad im baš ne ide, bore se za klub konstantno, na svim frontovima." Čitav intervju Igora Pamića možete pročitati - OVDJE.

Jutros smo se čuli s Divom iz Žminja i podsjetili ga na to...

"Jesam, rekao sam to i pogodio. Razumijem navijače, karakter ultrasa i filozofiju općenitog navijačkog puka. Hvala Bogu, dobro poznajem karakter navijača. Dinamo je godinama osvajao naslov 10-15 kola prije kraja. I nije bilo tog natjecateljskog aspekta. Ove sezone, atmosfera i uzbuđenje u hrvatskom nogometu došli su do usijanja, jer su se tri kluba donedavno borila za titulu. U toj utrci, maratonu, Dinamo je jedan period bio treći u poretku. Nije mu išlo. U tom trenutku, Boysi su se zainatili do kraja i stvorili jedinstvenu atmosferu, kakvu Dinamo treba", govori Igor Pamić i nastavlja:

Foto: Igor Kralj/24sata Igor Pamić aktualni je trener Karlovca.

"BBB-ovci su bili velika snaga u osvajanju naslova prvaka Hrvatske".

Ali, Dinamo još nije osvojio naslov, iako je jako blizu. Dinamo će formalno biti prvak već u subotu 11. svibnja ako u Maksimiru pobijedi Osijek, a Rijeka prije toga ne svlada Varaždin na njegovom terenu...

"Osvojit će ga, na dobrom su putu, samo što ga nisu osvojili", mišljenja je Igor Pamić kojeg smo podsjetili da Dinamov Sjever niti u jednom trenutku, kad nije išlo, kad su gubili od slabijih momčadi na Maksimiru nego što je to Dinamo, nije zviždao igračima...

Niti su im radili pritisak doma i na gostovanjima. Upadali na treninge, osim kad su htjeli pružiti podršku, kao što je to bio slučaj uoči AEK-a, primjerice. BBB-ovci su igračima Dinama bili samo i isključivo podrška. Svoje nezadovoljstvo nisu pokazivali niti su udarali po igračima, nego su još više zapeli u navijanju, bodrenju tih istih igrača. Bili su im maksimalna pozitivna podrška i kad nije išlo, kad je bilo teško, kad igrači nisu bili na nivou. Raritetno kad se radi o HC navijačkim grupama. Uspjeli su Boysi zaštiti igrače od svih, pa i sebe samih, u kontekstu navijačkog nezadovoljstva kad Dinamu rezultatski i nije išlo. Nisu bili zadovoljni, ali podrška, pozitiva u tim trenucima bila je kud i kamo veća...

"Bad Blue Boys su ovog puta pokazali kako navijači jednog kluba trebaju izgledati. Ne možeš navijati samo kad je dobro. Čovjeku treba krvi kad je bolestan, a Boysi su Dinamu dali krvi kad je bio bolestan. Kad je zdrav, ne treba mu krvi", navodi Igor Pamić.

Foto: Luka stanzl/PIXSELL

Što je "pjesnik" htio reći?

"Kad klubu ne ide, kad nije sve bajno, tek onda trebaš biti podrška. Jača i veća nego ikad. Tek onda moraš zapeti glasnicama iz sveg glasa, iz petnih žila. Kad voljeni klub vodi 3-0, u tim trenucima igraču na terenu ne treba takvu podršku, ali uvijek je lijepo osjetiti da netko stoji iza tebe. Da ti čuva leđa. Da nisi sam i nikad 'ne hodaš' sam, kako se ono veli. Dinamov Sjever se izdigao iznas svih nedaća i problema koje su imali i koje su im stajale na tom njihovom putu na kojem samo najhrabriji ostaju. Bad Blue Boysi su ostali do kraja pozitivni i upravo je to olakšalo igračima Dinama puno olakšalo da prebrode krizu i uđu s prednošću u samu završnicu prvenstva. Nije bilo kritika, nego samo pozitiva. BBB-ovci su štit klubu i igračima".

Jedna je stvar za Pamića bila isto jako bitna...

"Ključno za Dinamo u ovoj sezoni je bilo ispadanja u osmini finala Konferencijske lige od PAOK-a. Dinamo je za vrijeme igranja Europe i nakon pokazao dva različita lica. Kad je ispao od PAOK-a, tog momenta je Dinamo postao prvak Hrvatske", tvrdi Igor Pamić za kraj razgovora.