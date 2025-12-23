Tragična nesreća na Durmitoru: Poginuo bivši njemački nogometaš...

U nedjelju je na skijalištu Savin Kuk na sjeveru Crne Gore smrtno stradao 34-godišnji njemački državljanin Sebastian Hertner, bivši profesionalni nogometaš, nakon pada sa sjedežnice s visine od oko 70 metara.

Hertner je tijekom karijere nastupao u 2. Bundesligi za 1860 München, Erzgebirge Aue i Darmstadt, a posljednje je igrao u Oberligi kao kapetan ETSV Hamburga. Klub se od njega oprostio emotivnom objavom na društvenim mrežama, izražavajući sućut obitelji i najbližima.

Bio je i bivši njemački reprezentativac do 18 i 19 godina, gdje je dijelio svlačionicu s Christophom Kramerom i Felixom Kroosom, piše Bild.

Nesreća se dogodila dok je sa suprugom koristio dvosjednu žičaru u manjem skijalištu Savin Kuk, u blizini Žabljaka na Durmitoru. Njegova 30-godišnja supruga ostala je zarobljena na žičari te je spašena s prijelomom noge.

