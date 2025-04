Legenda objasnila zašto je otišla iz Milana: 'Tamo sam postao muškarac...'

Jedan od najboljih talijanskih veznjaka svih vremena Andrea Pirlo izjavio je da odlazak iz AC Milana nije bila njegova želja, već da je otjeran iz kluba od tadašnjeg trenera Maxa Allegrija i sportskog direktora Adriana Gallianija.

"Ima puno ljudi koji još uvijek misle da sam ja želio otići i to me strašno iritira, jer to nije istina. Želio sam ostati u AC Milanu, ali nije bilo uvjeta da se to ostvari i zbog toga smo se razišli. Kad sam se opraštao od suigrača bio je to jedan od najbolnijih i najtužnijih trenutaka u mom životu", izjavio je 45-godišnji Pirlo za talijanske medije.

Iako je bio miljenik navijača, "Rossoneri" mu nisu ponudili produženje ugovora i Pirlo je kao slobodan igrač u srpnju 2011. prešao u Juventus. Za "Staru damu" je igrao četiri sezone, a posljednje dvije i pol godine proveo je u američkom New York Cityju, gdje je u siječnju 2018. okončao bogatu igračku karijeru.

Igrao je i za milanski Inter, ali vrlo malo jer su ga slali na posudbe u Regginu i Bresciu. U srpnju 2001. godine "Nerazzurri" su ga za 17 milijuna eura prodali "Rossonerima". Dres AC Milana nosio je deset godina, te je odigrao 401 utakmicu i ubilježio je 41 pogodak i 71 asistenciju. S Milanom je osvojio devet trofeja, a ističu se dva naslova prvaka Europe i dvije titule u Serie A.

"Igrački dani u Milanu vjerojatno su mi bili najbolji u cijeloj karijeri. Tamo sam odrastao i tamo sam postao muškarac. Puno igrača s kojima sam dijelio svlačionicu Milana postali su mi prijatelji, i dalje se družimo, idemo zajedno na ljetovanja", kazao je Andrea Pirlo, koji je za talijansku reprezentaciju odigrao 116 utakmica upisavši 13 golova, te je bio jedan od ključnih igrača u pohodu na naslov svjetskih prvaka 2006. godine.

