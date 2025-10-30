Zvijezda Cityja proživljava teške trenutke zbog interentskih laži o djeci: 'To je odvratno'

Zvijezda Manchester Cityja Phil Foden doživljava teške trenutke zbog internetskih laži koje se šire o njegovoj obitelji, a zbog svega je angažirao i odvjetnike, piše engleski Sun.

Naime, trol-profili na društvenim mrežama proširili su bolesne laži o Fodenovoj djeci. Pisali su lažne vijesti o tome kako mu je 6-godišnji sin preminuo, a 4-godišnja kći boluje od raka. Čak su se pojavile i AI generirane fotografije Fodena i njegove supruge Rebecce u suzama.

Rebecca je u svojoj objavi na Instagramu rekla da je par - koji je zaručen i ima treće dijete, Phila Jr. - preplavljen upitima i porukama u vezi sa zdravljem njihove obitelji.

"Svjesni smo stranica i računa koji šire ove priče. Potpuno su lažne i vrlo uznemirujuće. Ne razumijem kako ljudi mogu izmišljati takve stvari o bilo kome, a posebno o djeci. To je odvratno", napisala je Rebecca Foden na društvenim mrežama.

