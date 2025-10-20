Pep opet u panici: City ostao bez najboljeg igrača i motora sredine

Španjolski veznjak Rodri nastavlja se oporavljati od ozljede tetive tako da će propustiti ovotjedne utakmice Manchester Cityja protiv Villarreala i Aston Ville, izjavio je trener engleskog prvoligaša Pep Guardiola.

Dvadesetdevetogodišnjak, koji je propustio veći dio prošle sezone zbog teške ozljede koljena, šepajući je napustio teren u prvom poluvremenu utakmice između Cityja i Brentforda, koju je s 1-0 dobio klub iz Manchestera, 5. listopada prije nego što se povukao iz španjolske reprezentacije za kvalifikacijske utakmice za Svjetsko prvenstvo.

Propustio je i Cityjevu domaću pobjedu od 2-0 nad Evertonom u subotu.

Manchester City u utorak gostuje kod Rodrijevog bivšeg kluba Villarreala u Ligi prvaka prije nedjeljnog gostovanja kod Astone Ville u Premier ligi.

Momčad Pepa Guardiole je druga u ligi sa 16 bodova nakon osam utakmica, s tri boda manje od vodećeg Arsenala.

