Pep opet u panici: City ostao bez najboljeg igrača i motora sredine

Pep opet u panici: City ostao bez najboljeg igrača i motora sredine
Foto: News Images, News Images Ltd/alamy/profimedia

Manchester City u utorak gostuje kod Rodrijevog bivšeg kluba Villarreala u Ligi prvaka

20.10.2025.
10:36
HINA
News Images, News Images Ltd/alamy/profimedia
Španjolski veznjak Rodri nastavlja se oporavljati od ozljede tetive tako da će propustiti ovotjedne utakmice Manchester Cityja protiv Villarreala i Aston Ville, izjavio je trener engleskog prvoligaša Pep Guardiola.

Dvadesetdevetogodišnjak, koji je propustio veći dio prošle sezone zbog teške ozljede koljena, šepajući je napustio teren u prvom poluvremenu utakmice između Cityja i Brentforda, koju je s 1-0 dobio klub iz Manchestera, 5. listopada prije nego što se povukao iz španjolske reprezentacije za kvalifikacijske utakmice za Svjetsko prvenstvo.

Propustio je i Cityjevu domaću pobjedu od 2-0 nad Evertonom u subotu.

Manchester City u utorak gostuje kod Rodrijevog bivšeg kluba Villarreala u Ligi prvaka prije nedjeljnog gostovanja kod Astone Ville u Premier ligi.

Momčad Pepa Guardiole je druga u ligi sa 16 bodova nakon osam utakmica, s tri boda manje od vodećeg Arsenala.

RodriManchester CityPep Guardiola
Pep opet u panici: City ostao bez najboljeg igrača i motora sredine