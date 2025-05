Guardiola šokirao vlasnike Cityja: Odlazi, ako mu se ne ispuni jedan uvjet

Manchester City svladao je Bournemouth s 3:1 u 37. kolu engleske Premier lige i posljednjoj domaćoj utakmici sezone. Bio je to oproštaj velikog Kevina De Bruynea od stadiona Etihad, ali trener 'Građana' Pep Guardiola je nakon utakmice šokirao vodstvo kluba izjavom o vlastitom igračkom kadru, a koja bi mogla biti znak njegovog odlaska s klupe Cityja.

Guardiola tvrdi kako je roster koji ima preširok, posebno nakon što je klub u zimskom prijelaznom roku doveo čak pet igrača. Stigli su Omar Marmoush, Nico Gonzalez, Abdoukadir Khusanov, Juma Bah i Vitor Reis, a razlog njihovog dovođenja bile su ozljede koje su poharale momčad. Guardiola tvrdi kako ne voli stavljati igrače na tribinu za svaku utakmicu te kako je, po njegovim mišljenju, prevelika konkurencija loša za momčad.

"Nakon utakmice protiv Bournemoutha rekao sam ljudima u klubu: ‘Ne želim to. Ne želim imati pet ili šest igrača na tribini, to ne želim. Otići ću. Ako mi ne svedete momčad na manji broj igrača, neću ostati" - započeo je Guardiola: "Nemoguće mi je, duševno, stavljati igrače na tribinu i znati da neće igrati. Ove sezone smo jedva krpali momčad zbog ozljeda, ali sada su se svi vratili i ne možemo imati 24, 25, 26 igrača. Ako se netko ozlijedi, to je nesreća – ali tako mora biti."

City je ove sezone po prvi puta nakon osam godina ostao bez ijednog osvojenog trofeja, ali Guardiola je cijelu sezonu ustrajan u svom naumu da ostane u klubu i vodi ga i sljedeće sezone. Ovom izjavom zapravo je po prvi puta sam pokrenuo temu odlaska iz Manchestera.

