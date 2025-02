Čak se i Guardiola morao nakloniti Realu, Ancelotti se divio snazi svoje momčadi

Trener Real Madrida Carlo Ancelotti pohvalio je svoje igrače i njihov pristup u sinoćnjoj utakmici play-offa Lige prvaka u kojoj su dva puta gubili da bi na kraju preokretom u samoj završnici pobijedili Manchester City sa 3-2.

"U izvanrednim situacijama ovi igrači su u stanju pokazati snagu za koju nisu ni svjesni da je imaju. Ovo je bila odlična partija moje ekipe, takve smo rijetko viđali ove sezone. No, nadam se da je ovo tek početak", rekao je Ancelotti.

Trener Reala imao je velikih problema jer zbog ozljeda nije mogao računati na standardne stopere Antonia Rudigera, Edera Militaa i Davida Alabu, te na desnog braniča Danija Carvajala. Umjesto njih uskočili su veznjaci Tchouameni i Valverde. Tako su protiv Cityja obrambenu četvorku činili lijevi branič Mendy, na stoperima su bili Tchouameni i Raul Asencio, te Valverde na desnom braniču.

"Španjolskim novinarima stalno govorim da obranu ne čine samo braniči, obranu čini cijela ekipa. Večerašnja obrambena četvorka prvi je puta igrala zajedno, ali unatoč tome odigrali su dobru utakmicu. Imali smo kompaktan obrambeni blok, a razlog tome je što je cijela momčad odradila odličan posao u defanzivi", rekao je talijanski strateg i dodao: "U svim aspektima bila je to balansirana izvedba. A što se tiče napadačke četvorke (Bellingham, Rodrygo, Vinicius, Mbappe), ona je stvorila puno gol-šansi i jedino im se može prigovoriti slaba realizacija. Zasluženo smo pobijedili, a i u uzvratu očekujem ovakvu utakmicu".

Novinare je zanimalo i da li je Vinicius vidio veliki transparent domaćih navijača kojim su ga zadirkivali. Prošle godine brazilski napadač se je ponašao uvrijeđeno i nezrelo, smatrajući da je njemu trebala pripasti "Zlatna lopta" za najboljeg svjetskog nogometaša, a ne Rodriju, španjolskom veznjaku iz Citya. "Ne znam da li je Vinicius vidio transparent, ali ako ga je opazio to ga je sigurno još više motiviralo", rekao je Ancelotti.

Trener Manchester Cityja Pep Guardiola istaknuo je da se je opet ponovila situacija da ispuste vodstvo i završe kao gubitnici. "To smo već vidjeli nekoliko puta ove sezone, u Ligi prvaka protiv Feyernoorda i Sportinga, te u Premier ligi protiv Brentforda i Manchester Uniteda. Ponekad se dogodi da ste bolji, ali rezultat to ne pokazuje. No, moram pohvaliti kvalitetu igre Reala", izjavio je Guardiola.

"U drugom poluvremenu nismo uspjeli kompletirati dodavanja koja su nam trebala. Htjeli smo brzo napadati, ali kad vaš protivnik ima takve napadače onda vam to stvara probleme u obrambenoj tranziciji. Bilo je puno dobrih stvari u našoj igri, ali ima i detalja koje moramo popraviti", zaključio je trener Cityja.

