Tko se prijavio za HNL licencu? Pogledajte koji drugoligaši žele u HNL, jedan klub strši

HNS je objavio da je započeo središnji postupak licenciranja za iduću natjecateljsku sezonu. Svaki klub je trebao poslati Molbu do posljednjeg dana siječnja, a HNS dijeli Licence u pet kategorija: UEFA Licenca, Licenca za UEFA-ina ženska klupska natjecanja, Licenca za HNL, Licenca za Prvu NL, Licenca za Drugu NL.

Najzanimljivije je pogledati koji su to klubovi prijavili Molbu za Licencu za HNL što nam daje uvid u to koji drugoligaši imaju aspiracije natjecanja u HNL-u. Vukovar i Opatija koji su na vodećoj poziciji žele igrati HNL. Njihov problem bit će stadion. Vukovarov stadion ne zadovoljava uvjete HNL-a, a Opatija i u Prvoj NL igra utakmice na riječkoj Kantridi koja bi također mogla imati problema u HNL-u. Treći i četvrti na tablici, Sesvete i Dubrava nisu se prijavile za Licencu, a to jest učinila petoplasirana Cibalia te šesti Orijent. Molbu su još poslali Rudeš (koji je osmi i teško će do HNL-a), a posebno je optimističan Zrinski kontroverznog Ivana Komaka koji je pred ispadanjem u treći rang, a želi HNL licencu.

Što se UEFA licence tiče, za nju su se prijavili svi prvoligaši. Središnji postupak je u tijeku i ocjenjivat će se šest kriterija, a prvostupanjska odluka objavit će se 30. travnja. Oni koji u tom prvom roku ne dobiju licencu mogu istu zatražiti u žalbenom postupku koji će trajati do 27. svibnja.

