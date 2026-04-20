FREEMAIL
Registracija
Ako imaš Voyo pretplatu, registriraj se istim e-mailom i čitaj net.hr bez oglasa! Saznaj više
Toggle password visibility
Toggle password visibility
Već imaš račun?
Obnovi lozinku
freemail
OPET ĆE IZBIVATI /

Guardiola očajan: City u ključnom trenutku ostao bez bitnog igrača

Guardiola očajan: City u ključnom trenutku ostao bez bitnog igrača
×
Foto: Matt West/Shutterstock Editorial/Profimedia

Rodri je ove sezone, bilo za City bilo za Španjolsku, već propustio 22 utakmice, dok je prošle sezone izostao čak s njih 57

20.4.2026.
9:55
Sportski.net
VOYO logo
VOYO logo

Manchester City u nedjelju je na domaćem terenu slavio 2:1 protiv Arsenala i tako se u potpunosti vratio u borbu za naslov prvaka.

No, nakon utakmice trener Građana Pep Guardiola nije imao previše razloga za veselje jer se ponovno ozlijedio jedan od ključnih igrača nebeskoplavih – Španjolac Rodri.

Osvajač Zlatne lopte izašao je iz igre u 88. minuti, a to mu je već peta ozljeda ove sezone. Novi zdravstveni problemi stigli su u ključnom trenutku sezone, u kojoj City vodi veliku bitku s Arsenalom za naslov prvaka. Dodatni je udarac i činjenica da se Rodri tek nedavno uspio vratiti u ritam nakon što je prošle sezone potrgao prednje križne ligamente.

“Ne znam koliko će Rodri izbivati. Liječnik je rekao da je riječ o preponi, ali više ćemo znati nakon pregleda”, rekao je trener Cityja Pep Guardiola nakon utakmice.

Rodri je ove sezone, bilo za City bilo za Španjolsku, već propustio 22 utakmice, dok je prošle sezone izostao čak s njih 57.

komentara
Komentiranje na Net.hr dozvoljeno je samo registriranim korisnicima. Ako se ne slažete s autorom teksta ili nekim tko je komentirao taj tekst to je u redu. Međutim, nije u redu vrijeđati ljude, diskriminirati, trolati, kršiti Pravila komentiranja i odredbe stavka 2. članka 94. Zakona o elektroničkim medijima. Odgovorni ste za sve napisano u komentaru. Ovo je web portal kojeg posjećuje tisuće ljudi svakodnevno i s nekima se jednostavno nećete slagati. Zato se držite osnovnih pravila ponašanja i sve će biti ok.
VOYO logo
VOYO logo
VOYO logo
Regionalni portali
