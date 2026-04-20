Guardiola očajan: City u ključnom trenutku ostao bez bitnog igrača

Manchester City u nedjelju je na domaćem terenu slavio 2:1 protiv Arsenala i tako se u potpunosti vratio u borbu za naslov prvaka.

No, nakon utakmice trener Građana Pep Guardiola nije imao previše razloga za veselje jer se ponovno ozlijedio jedan od ključnih igrača nebeskoplavih – Španjolac Rodri.

Osvajač Zlatne lopte izašao je iz igre u 88. minuti, a to mu je već peta ozljeda ove sezone. Novi zdravstveni problemi stigli su u ključnom trenutku sezone, u kojoj City vodi veliku bitku s Arsenalom za naslov prvaka. Dodatni je udarac i činjenica da se Rodri tek nedavno uspio vratiti u ritam nakon što je prošle sezone potrgao prednje križne ligamente.

“Ne znam koliko će Rodri izbivati. Liječnik je rekao da je riječ o preponi, ali više ćemo znati nakon pregleda”, rekao je trener Cityja Pep Guardiola nakon utakmice.

Rodri je ove sezone, bilo za City bilo za Španjolsku, već propustio 22 utakmice, dok je prošle sezone izostao čak s njih 57.