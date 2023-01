Bivši čelnik Dinama i bjegunac od hrvatskog pravsuđa Zdravko Mamić održao je press konferenciju nakon što je objavljeno da je podnesena kaznena prijava protiv njega, 45 članova Skupštine kluba te još tri člana Nadzornog odbora Dinama.

Mamić je žestoko napao člana uprave Krešimira Antolića koji je nakon njegovog odlaska postao prvi operativac kluba, ali i trenera Antu Čačića.

"Čačić nema energije, nema inicijativu.Na dan kad je Čačić potpisao ugovor, nabio bi ga kopitom. Igrao je utakmicu protiv Brava. Mi plaćamo pripreme u Rovinju da bi se uigravalli i raadilli u boljim uvjetima, igrali prijateljske. Igrali smo samo jednu, Hajduk je igrao četiri. I onda u utorak, prije Gorice četiri dana, on organizira utakmicu u užasnim uvjetima, gdje se Petković ozlijedi.. Ti nisi normalan čovjek. Nakon toga mu Antolić priredi novi ugovor od godinu dana. To su kriminalci. Zato smo mi zabrinuti, članovi Skupštine, ali i ja, koji sam stvarao povijest kluba", rekao je te ga u nastavku optučio da je blokirao dokaske Marka Pjace, koji bi stigao kao slobodan igrač, i supertalentiranog Kačavende iz Lokomotive te istaknuo:

""Zadnja primjedba na Čačića. Mi smo doveli igrača Osijeka Bočkaja za lijevog beka. Doveli smo Štefulja iz Rijeke za 1.5 milijuna eura, da bismo riješili priču situacije lijevih bekova. Kako ćemo riješiti lijevog beka, kad isti čas, kad si došao, si i jednog i drugog stavio na klupu. Stavio si Ljubičića kojeg smo doveli za vezu. On je jedan od potentnijih kada igra u paru s nekim. Ljevak koji nam je trebao, može ponavljati. Jebe se njemu što će to propasti. Da sam ja u Zagrebu, onda lijevog beka igra Bočkaj ili Štefulj. On sad može raditi što god hoće, nema ga tko pitati. Niti se može sudariti s nekim, a inače je bezobrazan tip koji misli da sve zna. Ja u njemu, iako bacam klin pod noge mog Dinama, borim se za Dinamo da ukažem na vrijeme što će nas snaći ako to ne promijenimo. Gospoda su se požurila, dali su mu još jaču ulogu."

Ta "jača uloga" o kojoj je Mamić govorio je uloga sportskog direktora, na koju je Čačić formalno postavljen na dan njegove press konferencije.

"Uprava GNK Dinamo do­nijela je odluku o imenovanju glavnog tr­enera Ante Čačića na funkciju sportskog direktora kluba te će gospodin Čačić od danas obnašati obje funkcije na koje je imenovan do lipnja 2024. godine", stoji na službenoj stranici Dinama.