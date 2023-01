Bjegunac od hrvatskog pravosuđa Zdravko Mamić održao je press konferenciju i osvrnuo se na veliki transfer Dinama gdje je Mislav Oršić prodan u engleski Southampton.

"Kad se prije 16 mjeseci krenulo s prodajom Oršića, ja sam u tom trenutku još imao moć. Ja ne dam. Zvao me i njegov agent i molio me da ga pustim, a ja sam rekao da neću to predložiti jer Dinamo inače neće biti prvi. Zvao me i Oršić i molio me da ga pustim i rekao sam mu da ga nikad neću pustiti. A to đubre Antolić sad tvrdi da sam ja bio za prodaju Oršića i onda ga je sam prodao za 5,75 milijuna eura", rekao je Mamić pa dodao:

"Ja sam rekao da Oršića nikad ne bih pustio ispod 10 milijuna eura, ali da odmah imam zamjenu za njega. I ja čujem iz svojih izvora - prva ponuda dođe četiri, pa pet te konačno 5,75 milijuna eura i onda predsjednica Uprave zajedno s Antolićem kaže da može otići. A tu je i krimen da je Ante Čačić odlučio da Oršić može otići! Rekao mu je da ostane u Zagrebu prije priprema i da zna da želi otići i da može. To je najsramotniji posao! Koliko moraš biti glup da ostaviš najboljeg igrača Dinama. Oršićev menadžer Hucika obavijestio me da je Čačić u Kataru pred ljudima rekao da mu ne treba i da nema smisla za kombinatornu igru", rekao je Mamić.